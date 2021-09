Gruta Virgen del Valle: la remodelación no tocará el lugar de la aparición de la Imagen Ayer los fieles se manifestaron luego de conocidas las primeras demoliciones en la Gruta de Choya. Hoy se aclaró que el lugar sagrado donde la Imagen fue encontrada no será intervenido. "Esto no se está haciendo a escondidas sino que está presentado y todos los pueden ver y acompañar", sentenció el Rector de la Catedral.