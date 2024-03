Hablemos de concientizar: "Catamarca tiene una deuda con las personas con autismo"

Este miércoles comenzó en todo el país la “Semana azul” para concientizar sobre el autismo, con actividades e iniciativas especiales para hablar del tema. Se trata de acciones, que en nuestra provincia se van a replicar, que buscan seguir promoviendo la consigna #hablemosdeautismo.

Todos los eventos programados, van a tener su culmen el próximo lunes 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Ese día en Catamarca, la Asociación de Padres de Personas con Autismo Catamarca (APPAC), llevará a cabo la "Caravana azul", que desde hace 15 años se desarrolla y que como en años anteriores va a partir desde Fray Mamerto Esquiú, pasará por Valle Viejo y culminará en la Capital.

El autismo, denominado también trastorno del espectro autista, constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Según estadísticas, cada vez más niños en el mundo están afectados por esto y, en el caso de Catamarca, la regla también se aplica.

Hablar durante una semana, en específico sobre esto, apunta, como indicó Mercedes Balut, presidente APPAC a La Unión, a que "la sociedad sea cada vez mejor para ellos". Un simple ejemplo de esto lo refiere ella, mamá de dos jóvenes con autismo, al contar sobre el valor de "La cuadra sin ruido". "Muchas veces la gente ve el cartel y no sabe por qué. No saben que por ahí no se puede pasar haciendo ruido tocando una bocina y menos con un escape libre y esto porque nuestros niños sufren mucho. Ellos poseen una hipersensibilidad sensorial auditiva y esos fuertes sonidos, los afectan. Los hacen entrar en crisis y desregularse".

La deuda social

Al hablar de los desafíos, Mercedes, por experiencia y por lo que recepta de otras mamás y papás, es categórica: "la sociedad no está preparada". Al profundizar dijo: "no estamos preparados, porque hay muchos chicos a los que se les niega la posibilidad de asistir a una escuela común. Es ahí donde tenemos que intervenir nosotros como asociación con el Ministerio de Educación, para que se cumpla un derecho que está establecido en una normativa. En esas cosas, transcurren las luchas de los padres, todos los días".

Cuando se piensa que, culminada la etapa escolar, las dificultades desaparecen en una persona con autismo y su familia, hay que referir que no solo no es así, sino que se abre una etapa de mayores desafíos. "Se viene la vida adulta, que, si uno lo ve de una perspectiva más amplia y mayor, en cuanto a tiempo y donde se evidencia de nuevo que falta para que nuestros chicos mayores puedan ser incluidos laboralmente", sentenció Balut.

Siguiendo esta línea, en cuanto a lo que está pendiente, no dudó en referir que en "Catamarca hace falta generar más empatía". Al ampliar reclamó con conocimiento de causa, la falta de asistencia del parte del Estado provincial, para que exista un centro donde los padres puedan acudir con sus hijos autistas a realizar las distintas terapias diarias. Y en este punto Mercedes fue contundente: "Esta es una deuda que tiene Catamarca para con las personas con autismo". Al profundizar planteó la existencia de una dura realidad, donde muchas familias no cuentan con obra social y aún menos con recursos económicos y que por eso, sufren día a día para dar lo mejor a sus hijos.

La Caravana

El circuito que desde hace unos años recorre tres departamentos de la provincia, no es el resultado del azar, sino del crecimiento del grupo de padres de niños, adolescentes y jóvenes en nuestra provincia, no solo en número sino también en empatía y solidaridad. Así lo refiere Mercedes, quien a dar detalles indicó que la caravana de este lunes 2 abril va a iniciarse en el frente de la Casa Natal del Beato Mamerto Esquiú, en Fray Mamerto Esquiú a las 15.30 hs. Luego, a las 16 hs, siguiendo por la Avda. de La Callecita, todos quienes deseen sumarse además de las mamás y papás de las personas con autismo, van a seguir hasta Valle Viejo. Desde allí, por Avda. Pte. Castillo se continuará hasta la Capital.

El circuito, aquí pasará por Avda. Belgrano y luego por Avda. Alem, para desde allí dirigirse al Parque Adán Quiroga, donde se realizará el acto central, que contará con una caminata. "Va a haber juegos, entrega de folletería, todo porque queremos que sea una jornada inclusiva".