Habló Luis Tula y dijo que el caso fue político y no me caben dudas que acá anduvo la SIDE

El treinta aniversario del crimen de María Soledad Morales generó que el caso volviera a estar en el tapete de los temas de Catamarca. En la jornada de ayer, día marcado como el del fallecimiento de la joven chacarera, se la recordó con una celebración religiosa y, por la tarde, se presentó el documental “El Camino del Silencio”. En este marco, por primera vez, habló uno de los condenados por el crimen. Luis Tula, quien cumplió 9 años de cárcel por ser partícipe secundario de la muerte de la estudiante, dialogó con un medio radial y volvió a declararse inocente.

En una entrevista concedida a Radio Valle Viejo, el abogado sostuvo que la base de su condena fue el testimonio que brindó Jesús Muro, quien se encontraba en la barra del boliche Clivus, cuando escuchó que la adolescente dijo: “Luis, después nos vemos”, y que, según testificó, subió en un Falcón verde con Luque y otras personas y se marcharon del lugar. Recuerda que aunque pidió un careo con esta persona, ese beneficio no le fue concedido. “Yo pedí un careo con él (por Muro) y jamás me lo quisieron dar. Él me une con el otro imputado (Luque), a quien yo no conocía”, resaltó.

Tula sostiene que el caso siempre fue político y llegó a mencionar a la SIDE como elemento para sostener su parecer. “A mí me metieron en la bolsa de basura, pero no me van a patear como una bolsa de basura porque yo no tengo absolutamente nada que ver con ninguno”, dijo. Y agregó que el caso se trató de un “hecho absolutamente político y María Soledad, desgraciadamente, fue el elemento que desató el caos en Catamarca”. Y sumó: “A mí no me caben dudas que acá anduvo la SIDE”. Luego, habló de la situación política de la época y los enlaces entre el gobierno de Ramón Saadi y Carlos Menem, gobernador de Catamarca y Presidente de la Nación en la fecha que se desarrollaron los hechos.

Sin ofrecer otra respuesta sobre quiénes serían entonces los responsables del crimen de María Soledad, el extrabajador de Obras Sanitarias Catamarca sí dejó en claro que la única víctima fue la adolescente de 17 años y eso solo lo refirió ante una consulta periodística. En cuanto a la relación con la joven estudiante, sí la reconoció, pero que solo “había salido dos o tres veces”. Afirmó que en la noche del 7 de septiembre de 1990, la “vi dos minutos y después, me fui a mi casa”. Y sobre esto subrayó: “Tengo testigos”.

Luego para referir lo que sucedió el día que se dictó condena, comentó: “El día que me condenaron parece que había salido campeón Boca. Tiraron fuegos artificiales y bombas de estruendo. Todo el mundo festejaba”. Respecto del lucro que hubo con el caso y del que él no habría sido parte, aseguró: “Me ofrecieron escribir libros. Yo no voy a hacer plata con la tragedia ajena, pero acá hay muchos que lo hacen e hicieron”.

A Tula se le había impuesto una condena a nueve años de prisión por haber actuado como “entregador” de María Soledad Morales a un grupo de personas, entre las que se encontraba Guillermo Luque. Este fue condenado como “coautor del delito de violación seguida de muerte” de la adolescente, “agravado por el uso de estupefacientes”.