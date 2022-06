Habló el padre de uno de los agresores de Tiziano Gravier: Pido perdón en nombre de mi hijo

El papá de uno de los jóvenes que agredió en la puerta de un boliche de Rosario a Tiziano Gravier, el hijo del la exmodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, se mostró compungido por lo que sucedió y pidió disculpas a la familia del chico golpeado.

"Primero quiero pedir disculpas. Perdón en nombre de mi hijo, en nombre de mi familia, por el momento que están pasando, a Tiziano, a su papá, a su familia entera", dijo el hombre durante una entrevista con Radio Boing de Rosario.

"Estoy destruido, creeme que estoy destruido. Nosotros no somos así, Franco no es así", agregó.

Tiziano Gravier fue agredido en la madrugada del domingo en las inmediaciones de un local bailable de la ciudad de Rosario.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el joven de 20 años estaba saliendo del lugar cuando fue interceptado por dos jóvenes que lo golpearon en la cara y le fracturaron la mandíbula, lesión por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.

El padre de uno de los autores de la agresión dijo que se enteró del suceso cuando su hijo Franco lo llamó por teléfono. "Me llamó el lunes por la noche diciéndome 'Le pegué a alguien una trompada y no se por qué lo hice. No entiendo por qué lo hice, pero me mandé una cagada'".

"Lo primero que hice fue tratar de acompañarlo porque tenía una congoja, estaba muy mal", explicó el hombre sobre su reacción cuando se enteró de lo que había hecho su propio hijo.

"No supe muy bien qué hacer, porque la verdad que uno se encuentra con esto y no es cotidiano. Si bien pasa, creo que pasa todos los fines de semana. Pero a mi hijo nunca le había pasado y pensé que nunca le podía llegar a pasar", contó.

El hombre volvió a pedir disculpas por el incidente y reconoció que era "lo primero que había que haber hecho desde el primer momento", pero admitió que "como papá uno no sabe muy bien qué hacer".