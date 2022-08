Habló el papá del nene con pólipos y reiteró su reclamo de que lo deriven al Garrahan

A una semana de que un nene, diagnosticado con pólipos, ingresara al Hospital de Niños “Eva Perón” luego de haber expulsado un pólipo de al menos casi 3 centímetros, según indicó la familia, aún no han tenido solución a su reclamo de que el niño sea derivado al Hospital de Pediatría Garrahan en Buenos Aires.

Exequiel Ceballos, padre del niño, y quien cuenta con pocos recursos, manifestó su preocupación ante el estado de su hijo quien fue diagnosticado en noviembre por el gastroenterólogo infantil Gustavo Medina, y que ahora, tras haber expulsado un pólipo, debe realizarse una colonoscopia para descartar cáncer de colon. Al respecto, reiteró, al igual que lo hizo en su momento la tía del nene en declaraciones con este medio, que reclama que su hijo sea derivado al Garrahan. Sin embargo, esta determinación tiene que ver, además, según indicó, con la supuesta “mala reputación” del especialista a quien la familia perdió confianza luego de que los hubiera enviado a su hogar sin estudios de por medio la primera vez que atendió al menor.

“La verdad estoy agradecido de la atención de mi hijo en su estadía en el hospital. Mi reclamo es que más allá que el hospital se haga cargo de la operación de mi hijo, que sale $280.000, no estoy de acuerdo con la democracia con la que se están manejando, que demoran las cosas, cuando mi único reclamo es que lo deriven al Garrahan.” explicó el preocupado padre en diálogo con La Unión.

Al respecto, señaló que su verdadera “Inquietud” es con “la mala reputación" que tendría el doctor Gustavo Medina. “Hasta ahora no solo por testimonios de otras personas sino vivencia propia desde que atendió a mi hijo en noviembre del año pasado y que, sin realizar ningún tipo de estudios, nos envió a casa con la noticia de que mi hijo tiene pólipos y que los mismos podían ser benignos o malignos. Con esa intranquilidad pedimos una interconsulta con otra doctora y corroboramos que era cierto, pero no contábamos con $60.000 que salía ese estudio en ese momento. Esperábamos una estabilidad económica como para poder hacer todos los estudios" explicó el padre, quien además manifestó su preocupación de que pareciera que la única opción que le brinda el hospital es que su hijo sea tratado con el mismo especialista.

Ceballos sostiene que intentó hablar con la directora del hospital para relatarle su inquietud y explicarle que, más allá de la operación, su reclamo es sobre quién va a hacer la misma. "Entonces solicito de corazón la derivación para mí hijo. Me tienen con vueltas, yendo al Pasteur, al ministerio, de regreso al hospital, y todos se pasan la pelota tratando de con palabras tranquilizarme. Pero no sé si entienden la magnitud del problema que mi hijo llegó al hospital con un pólipo en la mano de casi 3 centímetros. Y no quieren derivarme porque si o si quieren realizarle ese estudio en el Pasteur", sostuvo.

Mientras tanto, a pesar del mal estado del menor, fue dado de alta el viernes pasado, y si bien el hospital ha mostrado celeridad en el caso, pasan los días y Ceballos sólo quiere que las cosas se agilicen y que permitan que su hijo sea derivado al hospital Garrahan.

“Es desesperarte para un padre de bajos recursos no poder agilizar todas estas cosas que sabiendo que con plata hoy ya tendríamos una respuesta a todas nuestras dudas, de si puede llegar a tener cáncer de colon como no. Mientras pasan los días mis hijos no asisten a clases, y mi corazón se acelera pidiendo a Dios que aleje toda enfermedad, y que pronto podamos tener una estabilidad económica” manifestó.

De ese modo, Ceballos reiteró encarecidamente su solicitud: "Solo pido que dejen tratar a mi hijo en el Garrahan, donde sé que mi hijo recibiría toda la atención y los cuidados que requiere y le realizarían todos los estudios sin tanto papeleos ni perdidas de tiempo".