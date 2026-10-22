Habló el Pía Didoménico: el colegio dice que actuó con celeridad con el caso de bullying

El Colegio Privado Pía Didoménico emitió un comunicado para informar su posición institucional frente a una situación de público conocimiento que involucra a una estudiante del nivel secundario, en el marco de una causa penal por presuntas agresiones contra una compañera. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal N° 7, con competencia en Ciberdelitos, y se relaciona con la denuncia contra una alumna de 18 años por agresiones dirigidas a otra joven a través de las redes sociales.

En su pronunciamiento, el establecimiento sostuvo que actuó con responsabilidad y celeridad desde el momento en que tomó conocimiento de los hechos. También señaló que llevó adelante las actuaciones correspondientes y comunicó lo sucedido a las autoridades competentes del Ministerio de Educación y Trabajo, cuyos representantes se presentaron en la institución para acompañar la situación.

El comunicado fue difundido en medio de la causa penal que investiga los hechos denunciados y tuvo como objetivo informar a la comunidad educativa sobre las acciones desarrolladas por el colegio, así como reafirmar los criterios de cuidado, acompañamiento y protección que, según indicó, orientan su intervención.

La respuesta del establecimiento

El establecimiento de Nivel Secundario, expresó que, una vez que tomó conocimiento de la situación que involucra a una de sus estudiantes, inició las actuaciones correspondientes y dio intervención a las autoridades educativas competentes.

Según se detalló, el Ministerio de Educación y Trabajo fue informado de lo ocurrido y sus representantes se hicieron presentes en el establecimiento para acompañar la situación. La institución remarcó que, desde entonces, mantuvo un trabajo articulado con las autoridades ministeriales pertinentes.

La comunicación oficial hizo hincapié en que las acciones se desarrollaron de acuerdo con las competencias de cada organismo y dentro del marco normativo vigente. En ese sentido, el colegio señaló que la coordinación tuvo como finalidad propiciar las intervenciones necesarias y disponer acciones de acompañamiento ante los hechos.

El trabajo conjunto con las autoridades educativas

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue la articulación con los organismos competentes. El colegio afirmó que continúa trabajando conjuntamente con las autoridades ministeriales y los organismos correspondientes para favorecer un entorno educativo seguro y respetuoso.

De acuerdo con lo informado, esa tarea busca garantizar las intervenciones y el acompañamiento necesarios frente a una situación que involucra a estudiantes de la institución. El establecimiento también planteó como prioridad resguardar a quienes pudieran verse afectados y procurar que las trayectorias escolares continúen en condiciones adecuadas de cuidado y acompañamiento.

Además se destacó la continuidad de las acciones institucionales, más allá de las primeras medidas adoptadas después de conocer los hechos. La escuela sostuvo que la coordinación con las autoridades se realiza conforme a las responsabilidades de cada organismo y a las normas vigentes.

La causa penal, por su parte, permanece bajo investigación de la Fiscalía Penal N° 7, con competencia en Ciberdelitos. El caso se originó a partir de una denuncia contra una alumna de 18 años por presuntas agresiones a otra joven mediante redes sociales.

La protección de la intimidad

Otro de los puntos destacados por el Colegio Privado Pía Didoménico fue la necesidad de proteger los derechos y la intimidad de las personas involucradas. La institución reafirmó su compromiso con el cuidado integral de sus estudiantes, con especial atención al respeto por sus derechos, su dignidad y su bienestar psicológico y emocional.

En ese marco, indicó que las intervenciones deben contemplar no solamente la situación denunciada, sino también las condiciones de cuidado y acompañamiento de quienes pudieran verse afectados. El objetivo expresado por el establecimiento es contribuir a un ámbito educativo en el que prevalezcan el respeto y la seguridad.

El colegio señaló que continuará trabajando con los organismos correspondientes para favorecer ese entorno y garantizar que las trayectorias escolares puedan sostenerse de manera adecuada. De esta forma, vinculó las medidas de acompañamiento con la continuidad educativa y la protección integral de los estudiantes.

La institución también apeló a la sensibilidad y la responsabilidad de la comunidad educativa frente a la difusión pública del caso. En particular, solicitó que se respete la privacidad de las personas involucradas y que se evite compartir información no verificada que pudiera perjudicar su bienestar.

En la parte final del comunicado, el establecimiento insistió en la importancia de actuar con responsabilidad ante una situación que se encuentra bajo investigación. El pedido de preservar la privacidad apunta, según expresó, a evitar que la circulación de datos no confirmados afecte a las personas involucradas.

"El Colegio Privado Pía Didoménico sostiene su compromiso con una educación que, además de formar, acompaña, cuida y trabaja activamente en la protección integral de sus estudiantes", concluyó el comunicado.