Habló una paciente y apuntó al fiscal Flores: él puede tener algún tipo de interés

El crecimiento de casos en la ciudad de Belén y la preocupación que esto ha generado en la comunidad tiene ahora voz en una de las pacientes contagiadas de Covid-19. Por decisión propia, la Dra. Natalia Díaz hizo ayer conocido su caso, por cuanto ella y su hijo de diez años pertenecen al grupo de los 10 positivos que ha dejado a la fecha esta enfermedad, en la cabecera departamental de la Cuna del Poncho. “Lo hice público por una cuestión de solidaridad social, para que todas aquellas personas que hayan podido tener contacto conmigo, tomen las precauciones necesarias”, refirió la abogada.

La paciente refirió que contrajo la enfermedad por haber estado en relación con una persona que, en este caso, hace tareas de limpieza en su hogar, y “ella tuvo contacto con la hermana de uno de los camioneros que dieron positivo en Belén hace una semana y media. Ella se contagia y, al venir a mi casa, sin saber y sin querer, nos transmitió la enfermedad”.

La letrada no se encontraba trabajando en estos días, en función del receso que hay en la Justicia y al ser consultada por las repercusiones de su declaración como positiva en coronavirus en las redes sociales, comentó: “El pueblo de Belén es muy solidario. Aquí todos nos conocemos y te mandan un mensaje, indican que están rezando por vos y te ofrecen ayuda”. Ella y su hijo, al momento, se encuentran asintomáticos.

Consultada, en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo, sobre la relación del ingreso de los camioneros con el fiscal Jorge Flores, quien es señalado por haber permitido la entrada de estos transportistas, la abogada Díaz manifestó sentirse “defraudada”.

Seguidamente, reclamó información al respecto ya que es un rumor instalado en Belén que el funcionario judicial sería el propietario de los camiones, cuyos choferes ingresaron con el virus. “Como empleada judicial de diez años, él tiene mi teléfono y nunca se comunicó conmigo, ni siquiera para darme tranquilidad y decirme: compañera, ¿te sentís bien? Mirá que no tengo nada que ver o sí tengo que ver y los protocolos se siguieron. Por el contrario, el fiscal brilla por su ausencia”, sentenció.

“Mi queja hoy es porque el fiscal nunca inició una investigación de oficio de la situación. Yo escuché al presidente decir que estos casos se deben investigar e ir a fondo, y el fiscal nunca lo inició. Se mantuvo en total hermetismo y ni siquiera de oficio, por su función judicial. Y él tiene una obligación de investigar esta situación y eso me hace pensar que él puede tener algún tipo de interés”, finalizó la paciente y abogada.

Recordemos que el concejal belicho Guillermo Valdéz Franco (FT), patrocinado por el abogado Juan Carlos Allocco, presentó ayer una denuncia en la Fiscalía del departamento para que se investiguen las supuestas irregularidades en los controles de ingreso al departamento, lo que habría agravado el cuadro de contagios por Coronavirus. En la presentación se apunta al titular de la Fiscalía de Belén, Jorge Flores, que estaría vinculado con una empresa transportista cuyos camiones que no habrían sido controlados. La presentación es una denuncia penal contra autores desconocidos.