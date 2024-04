Hasta las 12 horas, Colecta de Sangre en la UNCA

Desde las 8 hasta las 12 horas, se concretará este miércoles en el Hall de la Facultad de Ciencias de la Salud UNCA la Colecta de Sangre e Inscripción al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

El Día Mundial del Donante de Médula Ósea se celebra una vez al año el 1 de abril por iniciativa de la Asociación Mundial de Registros Donantes de Médula Ósea (WMDA) con el objetivo de agradecer a los donantes de médula de todo el mundo, ya sea a los donantes no relacionados, a los donantes familiares, a los donantes de sangre del cordón umbilical y a quienes están inscriptos en los registros esperando ser convocados para donar.

Además, también es un día para crear conciencia entre el público en general y los tomadores de decisiones sobre la importancia de registrarse como donantes y sobre el impacto del trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en la vida de los pacientes.

-Tener entre 18 y 65 años;

-Peso mínimo de 50 Kg.

-Tener, en términos generales, buena salud.

-No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses.

-No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos doce meses.

-No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis.

-No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón.

-No haber recibido trasplantes de órganos.

-No usar drogas intravenosas o inhaladas.

-Mujeres: no estar embarazada o lactando.

-En los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos.

-No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

-El día de la donación: no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen.

-Puede presentarse a la donación después de un desayuno ligero (fruta y café)