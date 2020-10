Hasta el jueves, habrá tiempo de inscribirse para el programa Fortalecer Cultura 2020

El Ministerio de Cultura de la Nación confirmó que hasta el próximo jueves habrá tiempo para inscribirse a Fortalecer Cultura, un apoyo económico individual, no reembolsable para trabajadoras y trabajadores de la cultura que se ejecuturá en tres cuotas de hasta 15.000 pesos por los meses de octubre, noviembre y diciembre, con el objetivo de estar cerca de aquellos que más lo necesitan.

Pueden participar todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura que sean argentinos/as, o extranjeros/as que residan legalmente en el país desde hace más de tres años. La inscripción podrá realizarse en forma virtual a través de la página del Ministerio de Cultura de la Nación (www.cultura.gob.ar).

El apoyo económico Fortalecer Cultura profundiza la serie de medidas que se vienen implementando desde el Ministerio de Cultura para mitigar los efectos del Covid-19 en el sector.

Es por ello que quienes hayan obtenido el beneficio de la Beca Sostener Cultura II y continúen en situación de vulnerabilidad socioeconómica deberán simplemente validar mediante declaración jurada la postulación realizada para la beca. Quienes no hayan recibido dicho beneficio deberán inscribirse.

No podrán recibir el apoyo económico las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública nacional, provincial y municipal (con excepción de aquellas personas que presten servicio de forma eventual y/o se desempeñen en la docencia artística); quienes hayan sido beneficiarios/as del pago de la última cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), beneficiarios/as del salario complementario del Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y quienes sean titulares del Programa Potenciar Trabajo; quienes perciban beneficios previsionales, así como pensiones por discapacidad, invalidez o pensiones no contributivas que sean iguales o superiores al haber mínimo; y personas cuyo salario actual supere la suma de dos salarios mínimos, vitales y móviles.



¿Cómo inscribirse?

La inscripción empezó la semana pasada y será hasta el 22 de octubre. Estará disponible en: https://app.fnartes.gob.ar/ingresar

Si el postulante ya fue beneficiario/a de la beca Sostener Cultura II, debe validar su postulación con una declaración jurada ingresando al siguiente link: https://app.fnartes.gob.ar/tareas/f2463982-125e-4aad-b3da-b795b96fa836/completar

Esta medida forma parte del Plan Federal de Cultura, una inversión inédita en la historia de las políticas culturales argentinas desarrolladas por el Ministerio de Cultura, por su dimensión, alcance y cantidad de recursos puestos al servicio del sector y de sus trabajadores y trabajadoras.

Un plan que amplía en 2 mil millones de pesos el monto destinado a profundizar y dar continuidad a las políticas implementadas hasta el momento, para fortalecer las diversas expresiones de la cultura, de cara a la reconstrucción del país. Se trata de fortalecer la cultura de la solidaridad para construir entre todas y todos la etapa que viene: la del trabajo y la producción.

Por dudas o preguntas frecuentes consultar: https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/fortalecer-cultura_3.pdf

Para más información: fortalecer@cultura.gob.ar