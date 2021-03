"Hay que seguir con las medidas individuales", dijo Santillán Iturres ante la llegada de la segunda ola

El médico infectólogo y miembro del COE Salud, Alejandro Santillán Iturres, explicó algunas cuestiones importantes respecto a algunas dudas que surgieron en la comunidad relacionadas a la vacunación y a las nuevas cepas de coronavirus de Reino Unido y Manaos (Brasil). En cuanto a las nuevas cepas que circulan en el mundo, señaló que “todos los virus sufren mutaciones, algunas de bajo y otras de alto impacto. En el caso del coronavirus, las mutaciones nos preocupan, porque algunas, como el caso del Reino Unido, se comprobó que producen una alta carga viral que se traduce un aumento de la transmisibilidad en relación a la cepa original”; y tampoco, hasta el momento, está demostrado que sean más letales.

Asimismo, agregó que “no está demostrado que esta nueva variante sea cubierta por la vacuna” y explicó que “las vacunas son policlonales, lo que significa que tienen una gran amplitud de cobertura genética que cubriría variantes, en este sentido, estudios muy pequeños que se realizaron demuestran que si son efectivas para la sepa de Reino Unido y Brasil, pero no está comprobado al cien por ciento”.

Santillán Iturres, destacó la importancia de reforzar y mantener las medidas para que “no nos pase lo que está pasando con la segunda ola en los países vecinos; Chile es el ejemplo más claro, ellos tienen una vacunación más avanzada, relajaron las medidas y se están viendo las consecuencias”. En este sentido resaltó que “para tener inmunidad de rebaño tiene que estar inmunizada (con vacuna o con la enfermedad) más del 70 por ciento de la población, lo cual no está pasando en ninguna parte del mundo, por lo tanto la actividad del coronavirus continuará este año por eso hay que seguir con las medidas individuales”.

En este contexto, “hay que continuar vigilando la situación epidemiológica, viendo cómo se va presentado, para evaluar si es necesario, en la provincia y en el país tomar otras medidas más efectivas” señaló el profesional.

Una sola dosis

Vacunar con una sola dosis, son estrategias que se están tomando en algunos países, como Canadá; esta es una estrategia interesante desde el punto de vista epidemiológico, ya que se plantea que al completar primera dosis se inmunizaría más rápido a gran parte de la población para recién comenzar con la segunda, sobre todo en grupos de riesgo. En este sentido explicó que “Chile tiene solamente el 15 por ciento de la población vacunada con las dos dosis”. Nuevamente, refiriéndose a las nuevas cepas, indicó que “el escenario de hoy es similar al del comienzo de la pandemia; si bien no se conoce mucho de las nuevas cepas, ante la incertidumbre, las recomendaciones son evitar salir de la provincia en estos meses hasta que la situación esté más clara, porque es un riesgo”.

Y en este marco resaltó que “con las medidas que tomamos el año pasado nos fue muy bien, incluso somos una de las provincia con la tasa de letalidad más baja del país”.

Por otro lado, el médico Infectólogo explicó que “el intervalo entre dosis, según los laboratorios que investigan las vacunas, en la mayoría de los casos fueron tres o cuatro semanas”. En este sentido también indicó que “sobre la vacuna AstraZeneca (Covishield), publicaron estudios que con hasta 8 semanas de diferencia, entre dosis, la persona genera una buena cantidad de anticuerpos, inclusive con más anticuerpos a las 8 semanas. Es decir que está comprobado que si se espera hasta 3 meses para la segunda dosis sería más conveniente”.

Además, dijo que “si bien sobre las vacunas Sputnik V y Siropharm no hay estudios al respecto, no debería ser diferente, y entre uno y tres meses de intervalo entre dosis no habría problemas”.

Sobre la vacuna antigripal y antineumocoxica, explicó que “hay que aplicarlas; no hay experiencias en la relación a estas vacunas y la vacuna para COVID, aplicadas concomitantemente por lo cual la mayoría de los expertos recomiendan un intervalo de 14 días entre estas vacunas”. Sin embargo “es importante aclarar que si existe una vacuna de urgencia, como la antitetánica o antirrábica, se prioriza estas y se coloca igual aunque no hayan pasado los 14 días”.