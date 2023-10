Hombre denuncia la usurpación de su terreno en el barrio Acuña Isi

Este jueves, todo transcurría con tranquilidad en el barrio Acuña Isi de la zona sur de la Capital cuando, a las 8:30 de la mañana, el llamado de un vecino al propietario de un terreno, alertó sobre un conflicto.

Luis Ávalos, el dueño de la vivienda en cuestión, que se ubica en la calle Domingo Iturralde, fue notificado de que su casa estaba siendo usurpada, lo que desató una serie de decisiones que llevaron a una disputa legal.

El propietario, al enterarse de la situación, llegó al lugar solo para encontrarse con la sorpresa de que, efectivamente, tres personas ya se encontraban dentro de su vivienda, algo que lo sorprendió porque apenas hace un par de días había visitado el lugar y todo se encontraba normal: “yo pasé hace dos días y no había nada, no había ninguna persona”.

La policía, alertada de la situación, instó a ambas partes a buscar una resolución en la Comisaría Novena, algo que sí hicieron.

El núcleo del conflicto reside en la documentación presentada por ambas partes. El propietario alega tener en su poder todos los papeles que respaldan su título de propiedad desde el año 1989, cuando su hermana adquirió el terreno y posteriormente él en 2001. Mientras tanto, las personas que ocupan la casa presentaron un documento que, según afirman, les fue entregado por la Municipalidad y que cuenta con la firma del gobernador y de una tercera persona desconocida: “Lamentablemente, las otras personas aparecen con un papel dado por el Gobierno, a través de la Municipalidad y firmado por el Gobernador otra persona que yo no reconozco en este momento.”

La tensión y la confusión invaden. Las dos partes reclaman la propiedad y ahora las autoridades policiales deben mediar en un conflicto que, por el momento, no parece no tener una solución inmediata, ya que quienes ingresaron en el terreno, se niegan a retirarse y lo reclaman como propio. La recomendación de las autoridades es que ambas partes dialoguen para encontrar una resolución, lo que implica que hasta entonces las personas que ocupan la propiedad no pueden permanecer en esta. Sin embargo, esto no está siendo cumplido.

El misterio que rodea la legitimidad de la documentación entregada por la Municipalidad y la actitud de las personas que ocupan la propiedad, por el momento se mantiene. Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos días: “Tenemos que hablar con la persona que firmó los papeles de la gente que está adentro y para que lleguen a un acuerdo porque se supone que la gente que firmó esos papeles no tienen conocimiento de que hay otra gente que tiene papeles verdaderos”.

Por el momento, entonces, hay que esperar para que se intente resolver esta situación, tratando de dilucidar la autenticidad de la documentación presentada por ambas partes y, así, encontrar una solución justa.