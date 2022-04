Homenaje a héroes de Malvinas en la plaza de Los Varelas

En la mañana de hoy, el intendente de Los Varela, recordó a los caídos en Malvinas y homenajeó a ex combatientes e integrantes de la Agrupación 7 de Abril, a través de su delegado Ramón Cisneros y sus camaradas Agustín Vera, Carlos Alberto Cano, Adel Andrés Agüero, Luis Sosa y Jorge Nicolás Moreno.

La reseña estuvo acompañada de la ofrenda floral a los caídos en Malvinas, continuando con el Himno Nacional, Minuto de silencio, entonación de la Marcha de las Malvinas, seguidamente palabras del Delegado de la A7A Ramón Cisneros y del Int. Marcelo Saavedra.

“Nuestro deseo es que seamos reconocidos, quizás no económicamente, pero si como en este día” señaló Ramón Cisneros ex combatiente al hacer uso de la palabra.

El intendente recordó en este día tan sentido al Sargento Mario “Perro” Cisneros, agradeció la valentía y el honor de nuestros hombres locales y pidió que “se recuerde a nuestros héroes en todo el país, así como lo estamos haciendo en esta plaza, al lado de un busto que se colocó en 2009 para recordar siempre a quienes dieron la vida por la patria”.

Luego se hizo entrega de reconocimientos a los integrantes de la Agrupación, delegación jurisdicción Los Varela.

Culminando con "Honor y gloria, honor y gloria, a nuestros héroes de Malvinas! Que lo que hicieron en aquella batalla resuene en la eternidad. Hoy más que nunca gritamos ¡viva la patria! ¡Vivan Nuestros Héroes de Malvinas!"