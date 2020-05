Honraron a Esquiú en el emblemático Templo Franciscano de Catamarca

Durante la mañana del lunes 11 de mayo, la comunidad franciscana de Catamarca honró al Venerable Fray Mamerto Esquiú, al cumplirse el 194° aniversario de su natalicio, en el marco del Año Jubilar Mariano por los 400 años de la presencia de la Madre del Valle entre nosotros, y con el gozo de la aprobación del milagro atribuido a su intercesión, por parte de la Comisión de Teólogos de la Santa Sede.

El emotivo homenaje se realizó en torno a la Eucaristía, presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, y concelebrada por Fray Eligio Bazán, Fray Pablo Reartes y Fray Raúl Piazza. Ceremonia que fue transmitida por las redes sociales debido a la distancia social obligatoria por la pandemia.

Durante su homilía, el Obispo enfatizó que este aniversario del natalicio de Esquiú se realiza “con la particularidad de que nuestras ilusiones de verlo en la gloria de los altares es cierta, sólo basta esperar la resolución de los últimos trámites del proceso”.

Tras lo cual expresó su gratitud “a la Divina Providencia y a la Bienaventurada Virgen María que han regalado a este suelo catamarqueño la persona del bien amado, fraile franciscano, nativo de Piedra Blanca, Mamerto de la Ascensión Esquiú. ¡Cuánto le debemos a este paisano que mamó, en la calidez de un practicante hogar cristiano, los valores y principios que dignifican la vida humana! ¡Cuánta fe hubo en ese papá y en esa mamá! Fe sencilla, por cierto, pero profunda, comprometedora, transformadora y liberadora de las mezquindades y miopías humanas, tan presentes en su tiempo como en el nuestro”.

Tras destacar expresiones de Esquiú en el célebre sermón del 9 de julio de 1853, con motivo de la jura de la Constitución Nacional, Mons. Urbanc manifestó: “Qué importante es para nuestra Patria, hoy, poner una vez más a la consideración de todos, la figura señera de este ciudadano-sacerdote que supo jugarse por la Nación naciente poniendo lo mejor de sus saberes, energías, fe, esperanza y caridad cristiana, a fin de colaborar con la reconciliación de sus contemporáneos en vistas a forjar un presente y futuro promisorios para todos”.

“Hoy nuestras profundas grietas reclaman mirar a nuestros próceres y descubrir en ellos la grandeza de ánimo que los animaba para velar por el Bien Común”, dijo, apuntando que “nuestros niños, adolescentes y jóvenes necesitan conocerlos, admirarlos e imitarlos. Por tanto, es deber de los adultos presentar estas figuras liminales de nuestra historia a las nuevas generaciones, de manera que se entusiasmen con el estudio serio y un trabajo responsable para asumir dentro de unos años los destinos de la Patria haciendo del respeto y cumplimiento de las Leyes Justas una cuestión de honor no negociable”.

En otro tramo mencionó que “el nacimiento de Mamerto Esquiú estuvo marcado por el peligro de muerte. Por lo cual su madre, María de las Nieves Medina, mujer de honda fe, lo confió a la protección de san Francisco de Asís y de la Virgen del Valle, con el voto de vestirlo por el resto de su vida con el hábito franciscano. Cosa que cumplió muy bien el niño y joven Mamerto, llevándolo a entregar su vida en el espíritu de la Orden de los hermanos menores”.

“Esto nos invita a que en nuestro tiempo, amenazado por pandemias de todo tipo: físicas, morales, culturales, sociales, ideológicas, económicas, etc., volvamos nuestra mirada confiada a Dios, a la Virgen María y a los santos, puesto que la ayuda genuina y duradera sólo puede venir de lo Alto, del Corazón Misericordioso de Dios y de la intercesión de los amigos que ya nos esperan en el Cielo”, afirmó.

Al concluir su predicación, el Pastor Diocesano invitó a que “nos encomendemos a nuestro santo fraile para que asumamos con alegría y generosidad nuestros deberes cotidianos, buscando en todo hacer la Voluntad de Dios, fuente y razón de toda justicia, de manera que instauremos en el corazón de nuestra sociedad el amor a Dios y al prójimo, con la misma clarividencia y sencillez con que lo hacen los amigos de Dios, que por cierto no perjudican a nadie. Que apostemos siempre por el respeto y cuidado de toda vida humana. Que pongamos los mejores recursos humanos y materiales para la educación y la salud. Y que jamás dejemos de venerar a nuestra Querida Morena del Valle, amando lo que Ella amó”.



Luego de la bendición final, el Obispo y los frailes se trasladaron procesionalmente hasta el lugar donde se guardan las reliquias de Fray Mamerto Esquiú, entronizadas el 10 de mayo de 2019, donde rezaron juntos.

El corolario de este homenaje estuvo a cargo de los integrantes de Las Cuerdas Mágicas, quienes interpretaron la canción de su autoría, titulada “Padre Esquiú”. Un emotivo momento, que fue rubricado con un caluroso aplauso.