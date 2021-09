Hoy asumen las nuevas autoridades de la UNCa

Hoy a las 18 horas en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), se realizará el acto de asunción de las autoridades electas. El acto será transmitido en vivo por http://tv.unca.edu.ar

El viernes pasado, la Asamblea Universitaria eligió a Oscar Arellano como nuevo Rector y Vicerrectora a Elina Silvera de Buenader. El Rector saliente, Flavio Fama, quien será el encargado de tomar juramento a las flamantes autoridades, hizo un balance de sus años de gestión.

“La Universidad es una gran familia y eso para nosotros es muy lindo. En lo personal dejar la Universidad es un tanto difícil, porque he sido decano, he sido rector, tengo más de 20 años de gestión y eso es muchísimo. Hay cosas lindas, pero uno no sale ileso de esta cuestión de la gestión, pero sabemos que esto es así. Uno se ha brindado entero para poder resolver las cosas que tenía por delante en una institución que nos ha dado tanto y espero que le siga dando mucho más a miles de jóvenes catamarqueños”, expresó.

“Si hablamos de cosas que me hubieran gustado ver realizadas, son muchas, en realidad. La gestión no se agota por más que uno tenga una actividad como la mía, siempre uno tiene que tener en cuenta que hay tantas cosas por hacer, tanta demanda, tanta necesidad, tantos proyectos como en cualquier otra institución y que a veces no se pueden dar. Me voy sin poder ver implementada la Escuela de Oficios, para lo cual tenemos el financiamiento aprobado. Es algo en lo que trabajé muchos años y que va a ser muy importante para la comunidad”.

En otro tramo del repaso por su gestión al frente de la UNCa, Fama consideró que “reconozco que hay que tener en cuenta que las cosas se van dando desde lo cotidiano, lo legítimo, que tiene que ver con el esfuerzo que uno hace todos los días para tener una Universidad en plenitud, con un predio nuevo, con nuevas carreras y otras en espera. De todas formas, hay que entender que lo importante son las cosas que quedan, uno es dueño de sus intenciones y no de su destino, pero se hizo mucho a largo de los últimos años. Lo positivo es que la Universidad vuelve a elegir nuevas autoridades mediante un proceso democrático, consensuado y que las autoridades electas van a recibir una Universidad en buenas condiciones, la nueva conducción no va a tener ningún sobresalto. Equilibrada presupuestariamente, tiene todo lo que tiene que tener para iniciar proyectos nuevos y terminar los ya iniciados”.

“El balance es muy positivo y la gente lo reconoce, pero en definitiva es el tiempo quien irá poniendo mi gestión en donde deba estar”, concluyó.