Hoy se podrá ingresar al Cementerio Municipal

A pesar de la Etapa Roja, desde la Municipalidad de la Capital se informó que hoy, lunes 2 de noviembre, dedicado a los fieles difuntos, no habrá restricciones para el ingreso al Cementerio Municipal, y todos los vecinos que quieran acercarse a rendir homenaje a sus seres queridos podrán hacerlo. Indicaron que “por única vez”, se permitirá el acceso sin solicitar DNI, pero aclararon que “esto no significa que no habrá controles, ya que estamos en un momento delicado de la pandemia”.

“Será necesario ingresar con barbijo o tapaboca, higienizarse las manos y guardar la distancia porque no podemos descuidarnos en ese aspecto, y las personas que tengan algún síntoma compatible con el coronavirus deberán quedarse en sus hogares”. Las puertas de la necrópolis estarán abiertas de 7 a 19, tal como se hizo el Día de la Madre.