Hubo contrapuesta salarial: la Intersindical planteó que sería insuficiente

La segunda reunión de las pautadas en el marco de la conciliación obligatoria entre la Intersindical Docente y la Provincia, representada por el Ministerio de Educación y el de Trabajo no obtuvo resultados satisfactorios y todo sigue siendo materia de análisis, tanto de parte de los organismos oficiales como de los gremios. Durante el encuentro se les presentó a los gremios una propuesta salarial relacionada a lo que se está acordando a nivel nacional con los docentes. Esto implicaría una suba en tres tramos, el primero de ellos para el mes de septiembre del 24%, luego otro en noviembre del 12%, y el restante en diciembre de un 5%.

La propuesta que acercó la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, fue rechazada en una primera instancia por “insuficiente” por los gremios, que en el caso de SUTECA insistió que el porcentaje de aumento debe ser de 40%, lo que fue denegado por la ministra Verónica Soria. A esto se sumó la postura de ATECa, la que fue dejada en constancia en el acta de la reunión que se celebró este jueves donde se lo planteado que la suma que se propone es “insuficiente”. Esto se fundamentó considerando que la canasta básica supera los $125 y que con el incremento que se percibiría “el salario seguiría por debajo del índice de pobreza”.

En tanto que desde Sidca se cuestionó el poner como parámetro de aumento la propuesta nacional, marcando que “las pautas nacionales no son de carácter vinculante” y al respecto agregaron que la negociación del primer semestre fue distinta a la pauta nacional, señalando además que el ofrecimiento no tendría en cuenta la cláusula de revisión ni la gatillo.

Descuento y Jornada completa

En el casillero de lo pendiente de esta nueva reunión, sigue dando lo referido al pedido de no descuento de las jornadas de paro, lo que debía tener una respuesta en este encuentro. Esto aún persiste sin confirmación tanto de parte del Ministerio de Trabajo como desde Educación. En este punto y al respecto, Andrea Centurión indicó a los gremios que se “comunicará con la Dirección Provincial de Privada solicitándole que mientras no existan actos administrativos que determinar, el descuento o no de los días de paro no proceda”.

Durante la audiencia, los gremios hicieron entrega a la titular de Educación de las propuestas sobre la implementación de la Jornada Completa, quien al respecto les manifestó que las mismas serán objeto de “análisis” y que la próxima semana se presentará el avance del proyecto. No obstante esto, Centurión les adelantó que se trabaja con “tres expedientes en paralelo”. Uno hace referencia a la incorporación del cargo de director de cuarta categoría, el otro a la creación del POF de Jornada Extendida y Jornada Completa y otro referido a la puesta en marcha de la ampliación de la jornada escolar.

En el centro del debate en cuanto a la implementación de esta nueva modalidad lo que va a suceder con los docentes que tienen dos cargos y la incompatibilidad horario de los maestros de materias especiales. En este sentido, desde ATECA señalaron que se debería tener en cuenta la posibilidad de aplicar una “licencia especial bajo el artículo nº 44”. En cuanto a los docentes de contenidos especiales “por única vez” y para evitar la incompatibilidad o la renuncia, se admita una carga de seis horas

Todos estos temas serían tratados en la reunión del próximo jueves a las 10 hs en el salón Auditórium del Ministerio de Educación. En el tintero, se debe mencionar que aún se plantean y están sin respuesta los planteos a la hora cátedra/ hora reloj, la cobertura de cargos de supervisores pedagógicos, las deudas docentes y la titularización de los jefes sectoriales de actividades agropecuarias.