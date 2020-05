Icaño: A una familia se le cayó el techo, pidió ayuda y el Municipio le mandó un plástico

Una familia integrada por Soledad Chasarreta, madre de dos menores, reclamó la falta de solidaridad y despotismo por parte del intendente de Icaño, Pío Carletta, tras el pedido que realizó luego de que se cayera el techo de su vivienda.

En diálogo con LA UNIÓN, la joven madre dijo que presentó a la Comuna una carpeta con fotos de la condiciones que vive junto a sus dos hijos, de 1 y 3 años y que, luego, desde el Municipio se acercaron a constatar la situación y se comprometieron con asistencia.



“La verdad que me sorprendió mucho cuando me trajeron un pedazo de plástico para que arregle el techo de mi casa. Parece que al intendente Carletta le molesta mi pedido, pero la verdad que no fuera que tengo esta necesidad no molestaría. También mando algo de mercadería, pero para nosotros arreglar el techo es importante porque ya se vienen los días fríos y tengo niños pequeños”, afirmó Chasarreta.

Finalmente, la mujer apeló a la solidaridad de los catamarqueños o de alguna de las autoridades del Gobierno provincial. Para que puedan acercar algún tipo de ayuda, podrán comunicarse al 3832-43104.