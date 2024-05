Idas y vueltas: la paritaria docente salarial nunca habría sido convocada

Si algo le faltaba al sector gremial docente, que ya se encuentra dividido tras el quiebre de la Intersindical, se suma ahora la tensión sobre la paritaria salarial. En la jornada de este miércoles, por declaraciones radiales de Sergio Guillamondegui, secretario general de SIDCa, se conoció que esta entidad, ATECA y SADOP habían sido convocados por el Ministerio de Trabajo para este jueves a las 10 hs.

Esto generó en un primer momento malestar desde SUTECA y UDA, por cuanto estos gremios no habían sido participados a este diálogo. El hecho, llegó a calificarse de discriminatorio y por ello, este jueves Juan Godoy adelantó la posibilidad de iniciar acciones legales por la no inclusión en la discusión paritaria.

Ahora, para seguir complicando el panorama, se conoce que este encuentro nunca habría sido generado por la cartera que dirige Verónica Soria. La novedad generó sorpresa y bastante suspicacia. La Unión consultó a SUTECA, quien no solo ratificó que la reunión no se concretó, sino que añadió que la misma nunca se había formalizado como tal. Reforzando esta idea se sumó ATECA, por cuanto Alejandra Reales fue contundente al indicar: “A mí nadie me convocó. Ahora estoy en mi trabajo”. Lo mismo habría pasado con la representante de SADOP, Claudia Besada, quien también indicó que a su entidad tampoco se la había llamado a una reunión para este miércoles.

Pasado el mediodía y para seguir sosteniendo que es el único gremio con conocimiento de la convocatoria paritaria, SIDCa emitió un breve comunicado, en el que refería que la reunión de paritaria salarial "ha sido suspendida hasta nueva convocatoria”. Lo que sigue siendo particular, porque a la fecha es el único sindicato que manejaba esta información y aunque integra la Intersindical docente, sus otros dos socios no estaban al tanto de este tema.

Más allá de este ida y vuelta, en el que la cartera de Trabajo hizo silencio, lo concreto es que la instancia de diálogo salarial quedaría para más adelante, quizás como se indicó desde SUTECA, para cuando el Gobernador Raúl Jalil regrese a la provincia y recién se autorice el inicio de estas conversaciones con los gremios provinciales.

Carta documento

Para sumar más tensión, SUTECA adelantó que presentará una carta documento al Ministerio de Educación para reclamar la no inclusión de este gremio y UDA en las instancias paritarias, dado que en las dos previas en las que se debatieron temas pedagógicos, no fueron citados. En cuanto al contenido, Juan Godoy indicó que se va a apuntar a la violación del propio decreto del gobierno, tanto provincial como nacional. "No queremos ser culpables por omisión ni mucho menos por culpa de terceros”, sostuvo.