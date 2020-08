Impactante video: cavó la fosa para enterrar a su madre fallecida por coronavirus

El departamento de Ledesma, en Jujuy, se convirtió en una de las zonas más afectadas de la provincia por la pandemia. En este contexto, familias de Libertador denuncian total abandono ya que en medio de la tristeza por la pérdida de seres queridos, tienen que ocuparse de cavar fosas para poder llevar a cabo las sepulturas correspondientes en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús.

Dentro de un marco de impotencia y pesadumbre, José Ramírez relató a Canal 7 de Jujuy el difícil momento que tuvieron que atravesar con su hijo ya que la empresa funeraria no se hizo cargo del servicio y fueron ellos quienes debieron realizar la fosa en la necrópolis.

“Ayer me avisaron desde el hospital que fallece mi mamá y me comunico con la empresa funeraria. Pagué las cuotas que adeudaba por la pandemia y el cierre de locales, y me informan que tenía que efectuar yo el tema de excavar”.

Seguido el ledesmense enfatizó su enojo y expresó que “el problema es la falta de estrategia, ya que es algo que se tenía que prever”, haciendo referencia a la delicada situación que atraviesa todo el departamento y especialmente la localidad de Libertador.

“Es inconcebible que los familiares estemos haciendo el trabajo de la funeraria, nosotros deberíamos estar llorando la muerte de nuestro familiar y tenemos que esconder la lágrima en esta situación”.

“Tenemos que esconder la rabia y lágrimas, para estar en una situación que era previsible, desde la propia funeraria y de otros entes que deberían estar respaldándonos para no estar pasando por este calvario”, dijo por último Ramírez totalmente emocionado por las circunstancias que deben afrontar.