Imparable: Catamarca en tres días sumó 4.559 casos de Covid y la ocupación de camas saltó al 28%

Una semana antes de Navidad, el aumento de casos de Covid comenzaba a advertir que la situación epidemiológica cambiaba drásticamente. Según refieren las propias autoridades de Salud, se trata de una “suba abrupta de casos en la provincia”, lo que derivó que se pasará nuevamente a Amarillo en cuanto al alerta sanitario. A pesar del anuncio formulado, los partes diarios del COE como tales no se dan y se refiere que esta es una decisión que sigue estando en estudio. Como avance, luego del reporte semanal del pasado lunes, en el Portal de Gobierno de la provincia se habilitó una opción que muestra la sumatoria total de contagios y el porcentaje de ocupación de camas a la fecha.

Con base en estos dos únicos datos, y según la última actualización de la noche del sábado a las 23 hs., el total de positivos en Catamarca es de 70.780 y para conocer los casos diarios de ese día, se debe restar con el total anterior del viernes y eso nos da 1.167. A esto se debe sumar los 1.815 que corresponden al viernes y la cifra anterior que se reportó fue la del jueves, que daba 1.577. De manera que entre el jueves y el sábado, la provincia sumó 4.559.

Según lo informado previamente por el COE, desde el 26 de diciembre hasta este sábado, se registraron 7.745 nuevos positivos, sin poder determinar con un desagregado por departamentos, pero, por lo comunicado durante estos días por los municipios, es que en el interior donde se está notando el mayor de los contagios.

Andalgalá, Pomán, Belén y Santa María están entre las jurisdicciones que más preocupan.

Ocupación de camas

El otro dato que brinda la provincia es el de la ocupación de camas y este no deja de ser preocupante, tanto como el del aumento constante de casos. Del 4 al 8 de enero el porcentaje subió del 22% al 28%.

Y en función de esto es que se activaron medidas desde Salud. Una de ellas es la aprobación del Protocolo de uso compasivo de Molnupiravir en pacientes leves a moderados con factores de riesgo en Catamarca, siendo el mismo de carácter voluntario para el paciente. El antiviral experimental es de ingesta por vía oral y se aplicará, mediante consentimiento, a pacientes mayores de 18 años con patología crónica de base y mayores de 60 años sin cobertura completa de vacunación, con diagnóstico de Covid confirmado por laboratorio, con síntomas leves o moderados dentro de los primeros 5 días del comienzo de los síntomas.



Lo otro y de gran impacto es sobre un nuevo seguimiento para los casos positivos y contactos estrechos. Esto en el marco de la actual situación epidemiológica según mismo COE lo indicó.

A partir de este fin de semana se realizará un llamado para comunicar el resultado del hisopado y poder identificar personas de riesgo (edad ?60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, embarazo, neumonía o hipoxemia) quienes serán seguidas por un profesional de salud hasta el día de su alta, para control de signos y síntomas.

Los que no presenten patologías de base de riesgo y que presenten dificultad respiratoria, fiebre por más de 72 horas y no les cede con antitérmicos, tengan tos persistente y diarrea y/o vómito prolongado, deberán concurrir en la capital a los Centros de Triage Carlos Bravo y Edgardo Acuña ingresando por los sectores respiratorios que estarán señalizados y en burbuja (vehículo propio) y respetando el protocolo de seguridad (uso correcto de barbijo, lavado de mano y distanciamiento social) o llamar al SAME para ser trasladado en caso de no contar con vehículo propio.

Este lunes, se conocerán las cifras totales de la semana, mientras rige la extensión de las medidas de restricción que dispuso la provincia.