Importante manifestación en las calles de la ciudad en rechazo al traspaso de los IES

Un grupo importante, conformado por docentes y alumnos de los Institutos de Estudios Superiores (IES), se manifestó ayer por las calles de la cuidad en rechazo al traspaso, que se efectuaría a partir del año que viene, del Nivel Superior a la órbita del nuevo Ministerio que se denominaría de Ciencia, Innovación y Trabajo, que en la actualidad se denomina Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.

“Creemos que son decisiones inconsultas. Las autoridades de Educación no comunicaron de ningún cambio. Tampoco existen precisiones de todo lo que implicaría esta nueva forma de funcionamiento de los IES, no les importa la educación artística de nuestra provincia”, manifestó a LA UNIÓN uno de los profesores que participó de la protesta.

Pasadas las 9.00 hs, comenzaron a concentrarse en inmediaciones a la Plaza La Alameda, desde donde un grupo partió caminando con carteles y pancartas hasta el microcentro. En tanto, otro grupo hizo lo propio en caravana, que recorrió las calles de la ciudad con los vehículos bajo consignas en contra de la medida. El bocinazo de los docentes de los IES llegó hasta la avenida Presidente Castillo, donde actualmente funcionan las oficinas del Poder Ejecutivo Provincial.

Durante la manifestación, la comunidad educativa de los IES cuestionó duramente la falta de respuesta de los referentes gremiales.

“Entendemos que los gremios están enfocados a las cuestiones salariales, a la reforma del Estatuto de Docentes, pero de todas maneras, el silencio y el vacío que dejan evidente. No se comprende cómo los gremios o sindicatos no están embanderando esta lucha. Esta protesta es en contra de la decisión de los admnistradores de esta provincia y un avasallamiento a los IES”, expresaron. Días atrás, el gobernador Raúl Jalil confirmó la decisión de modificar las carreras de los IES, y esto generó el inmediato malestar y rechazo de los docentes y alumnos.