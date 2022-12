Inauguran el Centro de Prevención Combinada

En la mañana de este viernes en avenida Virgen del Valle y República se dejó inaugurada la sede de un nuevo espacio de salud que tenderá básicamente a ser un consultorio que atenderá puntualmente consultas de VIH, ITS y hepatitis. El lugar se ubica en la sede del Movimiento Evita Diversidad y se denomina Centro de Prevención Combinada.

El Dr. Alejandro Santillán Iturres, infectólogo y encargado del Centro Único de Referencia, en diálogo con La Unión refirió al respecto: “Se trata de la combinación de elementos biomédicos que sirven para prevenir VIH e ITS. Sabemos que el preservativo no es la única herramienta para prevenir el VIH y las ITS, sino que en el caso específico del VIH existe lo que se llama VIH de preexposición, que es tomar una medicación para aquellas personas que son VIH negativas, para evitar exponerlo; la profilaxis posexposicion, que es en aquella situación en que la persona ha tenido una relación sexual consentida y tiene el temor de haber adquirido VIH, puede acceder a esa medicación.

Este consultorio que se aplica aquí va a tener esa esa herramienta preventiva y, además el testeo que es una herramienta fundamental… Siempre decimos que el test de VIH es la puerta de entrada para estar en buen estado de salud, porque las personas negativas que se testean, se aconseja, se da asesoramiento para que esa persona pueda conservar su estado de negativo y aquellas personas que den positivo pueden acceder aquí mismo también, para hacer el tratamiento. Es como prolongar la atención del hospital público demanda acá una institución civil en combinación con el sistema público de Salud".

Respecto al horario de atención, informó que el centro va a funcionar de lunes a viernes de 17 a 21 horas.