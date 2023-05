Increíble: Denunció a su papá porque faltará a su graduación para ver la final de la Europa League

La Roma buscará un nuevo título este miércoles cuando se enfrente al Sevilla en Hungría por la final de la Europa League. Justamente ese día, Marta, una estudiante italiana, tendrá su ceremonia de graduación con una particularidad: ¡Su padre no va a estar presente por ir a la cancha a alentar a la Loba! "Me llamo Marta y me gustaría contarles algo que me está poniendo enferma. El próximo miércoles 31 me gradúo en biología, pero mi padre no estará en la ceremonia porque me dijo que consiguió entradas para la final entre la Roma y el Sevilla en Budapest", contó la joven en un programa de la radio pública italiana.

La historia de esta estudiante rápidamente se hizo viral en redes sociales y dividió a a los fanáticos entre los que la apoyan y los que están a favor de la decisión de su padre. "Parece ser que para un hombre de 60 años, la graduación de su hija viene después de un partido de su equipo de fútbol", remarcó Marta y agregó: "Me defrauda mucho".

El paralelismo con De Rossi

Daniele De Rossi, leyenda de la Roma, fue vinculado de inmediato a esta historia por una situación muy similar que le toca vivir. El ex Boca había contado hace unos días que, pese a ser invitado por el club, no va a acudir a la gran cita en Hungría porque deberá asistir a la graduación de su hija Gaia esa misma tarde.

"Desde la Roma tuvieron la amabilidad de invitarme a ver la final. Lamentablemente y con gran pesar, tuve que negarme. Cuando un pedazo de tu corazón se gradúa no puedes faltar, no hay final que aguante. Sean buenos, por favor", redactó en su cuenta de Twitter el campeón del mundo en Alemania 2006.

Fecha y hora de la final

El encuentro definitorio de la Europa League entre Roma y Sevilla se llevará a cabo este miércoles 31 de junio a las 16:00 (horario de Argentina) en el Puskas Arena de Budapest. La Loba va en busca de su segundo título internacional consecutivo, luego de haber conseguido la Conference League la pasada temporada. Paulo Dybala será el representante argentino que irá en busca de la gloria con el cuadro italiano, mientras que Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Erik Lamela, Alejandro Papu Gómez y Lucas Ocampos harán lo propio con el conjunto del Sevilla.