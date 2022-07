Indignante: accidentado de El Tolar es bajado en angarilla porque el helicóptero no apareció

Mientras la promesa se hace eterna, al punto que no hace mucho el mismo primer mandatario de la provincia pidió a los pobladores “paciencia” respecto a la obra del ansiado camino, se conoce que nuevamente un poblador de la zona sufrió un percance de salud y aguardaba resolver la forma de su traslado.

En la jornada del lunes Marcelo, un vecino de El Tolar de 35 años sufrió una fractura en una de sus piernas. Pasadas 24 horas se esperaba saber cómo sería trasladado hasta la cabecera del departamento Belén. Extraoficialmente se mencionó en un primer término que Defensa Civil colaboraría en el operativo y hasta se mencionó el uso de un helicóptero de la vecina provincia de Tucumán. Todo quedó en la nada. Otra vez la ayuda oficial estuvo ausente y el traslado lo realizan como siempre los pobladores con el método de la angarilla y con una caminata de largas horas.

En este punto recordemos que el Lic. Raúl Jalil manifestó hace unas semanas que toda la maquinaria que debe trabajar en la zona de la obra para el camino a El Tolar, ahora está afectada a la ruta Concepción- Pomán. Dijo el Gobernador que la misma será trasladada al oeste provincial para proseguir con las obras a la vez que solicitó a la gente que sean “pacientes”.

Otra vez y van

Había expectativa para que el caso de este poblador sea distinto al de otros que pasaron por el padecimiento de una larga travesía en malas condiciones pero no. Así lo confirma la misma docente de la Escuela nº 474, Amalia Agüero quien confirmó que la ayuda área se esperó hasta el último minuto de este mediodía y como no se confirmó que organizó la salida en angarilla. “Se esperaba que vaya el helicóptero pero no fue. Entonces tuvieron que ver la forma para que llegue al hospital y como lamentablemente hay pocos hombres adultos en esta época del año, la historia se inicia para los chicos, casi niños, que ahora van a tener que bajar al enfermo”, relata con crudeza.

Y como si esto no fuera poco, agrega “Marcelo tendrá que soportar el trayecto de largas horas, sin calmantes debido a que tenían muy pocos en la posta” . Hasta llegar a El Durazno y La Soledad, van a pasar mucho más de cinco horas esto dependiendo de muchas variables. Mientras, allí sí los espera la solidaria gente de estas localidades, que acostumbrados a estos operativos, van a continuar con el traslado.

El final, se sabe que es el de siempre y tal como dice Amalia “paciencia mí adorada gente de El Tolar. En algún momento continuará con el camino”.

El caso anterior

Uno de los últimos hechos relacionados a la falta de un camino y los traslados heroicos, lo protagonizó un menor de 6 años quien debió ser bajado en una camilla improvisada tras sufrir un accidente en la montaña. Sus padres y familiares armaron una angarilla y corrieron literalmente durante cuatro horas hasta lograr llegar a un centro de salud. El hecho dramático tuvo una alta repercusión y a pesar de esto el camino aún sigue sin concretarse.

Por el momento, el acceso es sólo una promesa del gobierno. El Tolar se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar y a casi 450 kilómetros de la capital catamarqueña y pertenece a la comuna belicha de Puerta de Corral Quemado. Ahí vive una comunidad indígena de aproximadamente 90 personas.