Inés Galíndez: "Tenemos todos los servicios y la infraestructura para ser sede de este tipo de eventos"

La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez, participó ayer del acto de apertura del evento Italia en Catamarca, organizado por el Gobierno de Catamarca y Consulado General de Italia en Córdoba, a través de las secretarías de Estado de Gabinete, de Identidad y Pertenencia Provincial y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Catamarca

"Nos encanta empezar a sentir y percibir que nos están considerando como una sede para hacer eventos a la ciudad, que tenemos todos los servicios y la infraestructura para eso. Celebro que la provincia nos haya invitado para ser parte, para que todas las personas que visiten el predio, inclusive de otros países, se acerquen y conozcan la ciudad Capital y el resto de nuestra hermosa provincia".

Tras conversar con la Cónsul de Italia con sede en Córdoba, Giulia Campeggio, la Secretaria destacó la mirada de quienes visitan nuevamente la ciudad y descubren los avances en el desarrollo turístico: "uno de los comentarios de la cónsul fue justamente, que cada vez que viene a la ciudad, la ve más linda, con más infraestructura, con más espacios verdes y que, realmente, es una ciudad que está creciendo paulatinamente. Eso viene de un gran esfuerzo, de todos los organismos, tanto de la Municipalidad, como de la Provincia que están aportando a que cada vez se luzca más y vaya creciendo. Hubo una evolución bastante importante en la ciudad en este corto tiempo".

Luego de informar que durante este fin de semana se realizarán diferentes e importantes eventos de manera simultánea, Inés Galíndez destacó: "estamos repartidos en varias actividades en la ciudad y eso es a lo que apuntamos. El turismo de reuniones es algo que nosotros tenemos que apoyar, difundir y atraer, porque no nos van a elegir de otras asociaciones u organismos como sede, si nosotros no empezamos a promover eventos internamente y eso me parece auspicioso que se esté logrando", concluyó.

Concluida la ceremonia oficial, la funcionaria recorrió los pabellones con diferentes propuestas, gastronómicas, culturales, artesanales y turísticas, entra las que se destaca el stand de la Secretaría que propone actividades lúdicas y la posibilidad de descubrir la experiencia de andar en bicicletas eléctricas.