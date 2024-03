Influencers promocionaron paisajes cinematográficos de Catamarca

Tras el estreno de la película Duna Parte Dos en todas las salas de Cinemacenter del país, influencers recrearon escenas de la película en los paisajes desérticos de Catamarca, en el marco de una acción de promoción impulsada por Warner Bros Argentina y Cinemacenter con apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia.

La experiencia Duna comenzó el jueves en las Dunas de Tatón y continuó el viernes en El Cañón del Indio, ambos escenarios de Fiambalá, donde los influencers generaron contenido de promoción de la película en el "Arrakis" en territorio catamarqueño, que se replicó en sus redes sociales y en las cuentas de Warner Argentina y Turismo Catamarca.

La similitud de los paisajes cautivó a los visitantes que expresaron estar conmovidos con la inmensidad del desierto y la postal del atardecer en las dunas de Tatón. Luego, compartieron un brunch sobre la arena con sabores catamarqueños que preparó la Secretaría de Turismo de Fiambalá.

Las aceitunas, nueces, queso de cabra, confituras y vinos de altura conquistaron el paladar de los influencers que describieron esa experiencia como "inolvidable y para atesorar para siempre" al disfrutar en ese lugar hasta el anochecer y poder contemplar las estrellas en el cielo inconfundible de la región oeste.

Rocío Strat @lachicadelbrunch es influencer en gastronomía, eligió al cayote como el mejor dulce, dijo que el alfajor de cayote, queso, nuez y dulce de leche -ganador del mundial del alfajor- la sorprendió por la combinación de sabores. "Conocía el cayote, lo había probado, pero en el formato de alfajor y con otros sabores fue la primera vez y me encantó", contó y sostuvo que Catamarca tiene la propuesta de dulces para acompañar con queso "más top", renovando el tradicional “vigilante”, postre que combina queso con batata o membrillo.

Lucas Baini @lbaini, influencer y streamer especializado en cine, comentó que tenía pensado viajar a Catamarca antes de la propuesta de promoción de Duna. "En un streaming jugamos un mundial de destinos de Argentina y postularon a las Dunas de Fiambalá en Catamarca. Cuando vi imágenes de ese lugar ni dudé en viajar a conocerlas, de hecho, tenía pensado viajar en mayo y cuando me llegó esta propuesta ni lo dudé y acepté".

Guido Rodríguez @gui10road es influencer de viajes y su contenido se viralizó por visitar lugares no conocidos como pueblos con menos de mil habitantes. "Estuve en Catamarca hace unos años en las termas y ahora tocó venir y conocer las Dunas que me encantaron. Al igual que la historia que nos contaron los guías de Tatón de la historia de su pueblo", dijo y anticipó que a mitad de año regresará a recorrer más.

“No puedo parar de pensar las campañas de marketing de marcas que deberían hacerse acá”, dijo Aldana Abadi, @fandelmarketing, tras maravillarse con la inmensidad de las dunas fiambalenses. Antes, había felicitado la estrategia que permitió -en una misma acción- promocionar una película y un destino turístico.

Los influencers destacaron la calidez de los catamarqueños. "Cuando contamos en las redes que veníamos a Catamarca nos mandaron muchísimos mensajes con lugares imperdibles para visitar. Habrá que volver. Además, lo que los hace únicos es el orgullo con el que promocionan su provincia, como la mejor del mundo", expresaron.