Luego de un tiempo sin poder dar comienzo a la actividad por motivos que son de público conocimiento al atravesar la pandemia de Covid 19 que imposibilito el arranque de la temporada el pasado 1 de noviembre, la Secretaría de Medio Ambiente anuncia su habilitación.

La Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, informa que se inicia la temporada de pesca 20/21, según lo dicta la Disposición D.P.ByA.N.P. N° 064/20 para diques y ríos de la provincia.

A partir de esta temporada la Secretaría de Medio Ambiente implementará el pedido del carnet habilitante para la práctica de la pesca deportiva de manera digital, un método innovador que ayudará también al cuidado de nuestro ambiente.

Para solicitar su Licencia de Pesca Deportiva deberá abonar un arancel de acuerdo al tipo de licencia solicitada (Licencia Anual: $ 600, Anual Jubilado: $300, Provisorio Residente: $400, Provisorio Residente Jubilado: $200, Provisorio No Residente: $600, Provisorio Extranjero: $4.000, Exento: $0) y adjuntar su comprobante (o Certificado de Discapacidad, en el caso de Exento) en el enlace que, a continuación de este párrafo, se describe.

Puede realizar un pago por ventanilla o una transferencia a la cuenta del Banco Nación perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente de Catamarca - Banco de la Nación Argentina - Cuenta Corriente Nº46601919/00 - Fauna Silvestre - CBU 0110466420046601919008 - CUIT: 30-71217243-2. Eventualmente se aceptan pagos presenciales en nuestras oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente (C.A.P.E.) - Pabellón Nº 22 - Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 hs. Recuerde que los requisitos para obtención del permiso son:

1. Ser mayor de 14 años de edad

2. Ingresar al enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9q2AA76U-wjzvE8iO1KvHMqih552LQK72A3N3NAIiSvFpgg/viewform o escaneando el código QR para completar el formulario, para el cual debe poseer:

· Comprobante de pago

· DNI

Los menores de 14 años podrán pescar acompañados por sus padres o tutores, quienes obligatoriamente deberán poseer Permiso (carnet) Anual. Dichos menores NO podrán tener otro cupo de piezas, solo aportar piezas al cupo correspondiente al padre o tutor autorizado.

Ante cualquier inquietud, no dude en consultarnos llamando al 0383-4437982 o 0383-4459000 int. 2816.