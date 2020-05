Inició el Ciclo de Charlas de la UNCA Nueva educación después de la Pandemia

Con la participación del rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Flavio Fama, dio inicio esta mañana un ciclo de charlas para abordar diversos temas de interés general. En esta oportunidad, el Rector mantuvo un encuentro virtual por la plataforma Meet con Paulo Falcón, especialista en Ciencias Políticas con proyección en América Latina, integrante del Consejo de Gobierno del Instituto IESLSAC/UNESCO. El diálogo giró en torno a la “Nueva educación después de la Pandemia”.

En el transcurso de la charla, Falcón destacó que “no hay registro de un acontecimiento más disruptivo que este, donde todo el globo y la educación se encuentran afectados. La pandemia no generó nuevas desigualdades sino que evidenció viejas desigualdades. América Latina tiene una brecha abismal entre los que más tienen y lo que menos tienen y Argentina no escapa a esa realidad, es vergonzoso. Tenemos que ver cómo y de qué manera podemos revertir este marco. Además se sumaron desigualdades como la brecha tecnológica, nos dimos cuenta que estudiantes no tienen conectividad, enormes dificultades pudimos apreciar a lo largo y ancho de Argentina”.

Por otra parte, el especialista destacó que “si la educación es un bien público, el acceso a ella debe ser un derecho garantizado. Y el acceso por vía tecnológica también debe ser un derecho. Tenemos que tratar que eso que reza en las leyes, se plasme en la realidad. Necesitamos que haya instituciones que funcionen correctamente y en todo momento, que el estado lo asuma de manera indelegable y no debe ser interrumpido por una pandemia. No debe haber pandemia que ponga en riesgo los derechos de los ciudadanos”.

De todas maneras, Falcón consideró que “casi todos nuestros estudiantes han podido seguir con sus estudios y eso no se pudo hacer en muchos países. Hubo idas y vueltas del país, igual que en muchas partes del mundo y esto fue un aprendizaje sobre la marcha a la que tuvimos que sumarnos todos. Teniendo que tener una serie de definiciones importantes, como saber que lo virtual se nos iba a hacer cotidiano”.

“En estos meses debemos discutir nuestras carreras, la forma en que estamos enseñando, y ver qué otras temáticas incorporamos para que los estudiantes, una vez que se gradúen puedan aplicar en sus campos profesionales. Animarnos a pensar cómo reformamos nuestras universidades. Si de algo ha servido muchos en esta pandemia, es la cooperación, entre instituciones para que podamos lograr soluciones en base a otros modelos”.

“Tenemos que entender a la universidad como parte del sistema educativo. Sin embargo hay universitarios que se ponen en un pedestal y eso no suma. Las dificultades la tiene la educación inicial, media y superior. Si todos estamos en el mismo lodo, la posibilidad de salida es entre todos, con humidad, cooperando, sabiendo que las universidades tienen mucho para aportar”, concluyó.