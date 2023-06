Inscriben para Tarifa Social en Sumalao y El Portezuelo

EC SAPEM continúa realizando el empadronamiento de usuarios en distintos puntos del Valle Central y toda la provincia. Desde hoy personal de la empresa estará empadronando en Valle Viejo.

Este martes 13 y el jueves 15 de junio, de 16 a 19, será en: Salón Usos Múltiples de Barrios La Vías, Sumalao, y en la Delegación Municipal de El Portezuelo. El empadronamiento es para obtener el beneficio otorgado por el Estado Provincial, el cual subsidia el 100% de los primeros 400 KWH bimestrales o 200 KWH Mensuales + el 50% del Cargo Fijo de la factura de Energía. Si el usuario supera los 1000 KWH bimestrales se suspende el subsidio.

Documentación

La documentación que deben llevar quienes deseen empadronarse es:

a) DNI del titular y/o conviviente mayor de 18 años de edad

b) Recibo de sueldo o previsional.

c) Certificado de convivencia.

d) Constancia negativa de ANSES.

e) Constancia de monotributo social, AUH, BECAS PROGRESAR, Pensiones no contributivas, Potenciar o cualquier otro beneficio que corresponda.

f) Certificado que acredite calidad de ex combatiente de Malvinas.