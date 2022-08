Insólito: Pagó a un asaltante para que le robara el teléfono a su novio y poder saber si la engañaba

Ninguna relación de pareja es perfecta, si bien claramente hay algunas peores que otras. Los celos y las inseguridades de las personas pueden llevarlas a cometer errores o actos totalmente desubicados e irracionales. Esto es lo que le pasó a una chica que compartió su historia en TikTok, aunque no se le veía muy arrepentida.

La joven que publicó el video viral explicó que tenía un novio y que sospechaba que este le era infiel. Así fue que tomó una decisión bastante drástica para comprobar si su novio la engañaba con otra de una manera bastante peculiar. Los comentarios de la publicación no estuvieron muy de acuerdo con la joven, a quien catalogaron de tóxica.

Resulta que la muchacha contrató a un asaltante para que le robara el celular a su novio y se lo trajera a ella. Con el teléfono de su pareja en su poder, lo revisó y encontró lo que buscaba: su pareja le era infiel. Luego de llorar un poco, le entregó de nuevo el teléfono al asaltante y él al tiempo la contactó para darle la mitad de lo que había conseguido por vender el teléfono robado. La joven consiguió lo que quería y también recibió un premio consuelo. (Foto: TikTok)

¿La más tóxica?

Este resarcimiento fue una especie de premio consuelo que el asaltante decidió darle a la chica que lo contrató para robarle a su novio, debido a que este efectivamente la estaba engañando. Si bien pudo comprobar su sospecha y tenía razón, los comentarios de la publicación no lograron ponerse de acuerdo sobre si la acción de la chica fue correcta o no.

Una persona comentó: “Cuando tiene más palabra el asaltante que el novio”. Otra agregó: “Seria una retribucion de manera monetaria por daños emocionales y creo que no pago ni un cuarto de lo que debia”. Otro usuario no pudo decidirse sobre quien estaba mal: “Ósea esta súper mal pero no sé quién ha hecho menos mal en esta situación”.

Una chica reprobó la acción de la novia engañada: “Si no confías en una persona dejala pero robarle el móvil????”. Sin embargo otra celebró como terminó la situación: “Soltera y con dinero, un buen desenlace pues”.