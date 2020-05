Invitan a sumarse a la Red de Voluntariado Joven para asistir a los más necesitados

Frente a la pandemia del coronavirus, desde la Pastoral Juvenil de Catamarca, dieron a conocer la conformación de la Red de Voluntariado Joven, que “tiene como propósito incorporar a voluntarios para sumarse a distintas acciones que se estén realizando con equipos diocesanos o parroquiales, de Cáritas u otros movimientos e instituciones eclesiales; servicios comunitarios barriales, o donde fuera necesario, para responder a esta emergencia nacional y sus posteriores consecuencias”, expresaron.

De esta manera, se pretende desarrollar una estrategia institucional para alentar el voluntariado joven con una #RedDeVoluntariado.

En este sentido, los organizadores apuntan que “el trabajo en red supone ir tejiendo relaciones, aprendizajes, avanzando de nudo en nudo hasta tener constituido un espacio común, abierto y diversificado, en el que se puedan ir sumando nuevas iniciativas, propuestas y empeño”.

Ello permitirá “generar espacios donde compartir logros, ideas e inquietudes, tanto entre los equipos de trabajo como en las personas que reciban la ayuda. Además de la riqueza que aportará la diversidad, favoreciendo también la posibilidad de contar con soluciones más creativas”.

Asimismo, consideran que esta forma de trabajo posibilitará “abrir el horizonte, ver más allá de las necesidades urgentes, como proveer alimentos no perecedero y abrigo, y extender las manos en detalles de la vida cotidiana, que se hace agobiante ante el escenario del aislamiento”. En torno a este aspecto, “necesitamos voluntarios que cuenten con el perfil de acompañantes con escucha activa a mayores de edad”, manifiestan.

Quienes deseen sumarse deberán cumplir con algunos requisitos: * que no hayan estado en contacto con alguien que haya viajado a algún país de riesgo o con personas que presenten síntomas de contagio del Covid-19; *que no sean personas del grupo de riesgo o convivan con alguien perteneciente a ese grupo, en el caso de serlo o de convivir, sólo se podrá realizar algún tipo de voluntariado virtual; * que tengan más de 18 y menos de 53 años de edad, según protocolo vigente; y * que cuente con la disponibilidad de tiempo, de conexión a internet y/o de medio para movilizarse.

Para más información comunicarse a través de whatsapp al 3834381719; facebook redvoluntariadocatamarca; instagram @redvoluntariadocatamarca.