Jorge, el hombre de 32 años y de apenas 39 kilos solicitó ayuda en el IPV y no hubo respuesta

Luego de visibilizar la dura realidad social y económica que están atravesando, la familia de Jorge Varela sigue reclamando por ayuda gubernamental. Tal como lo había adelantado su esposa Dayana a Diario La Unión, en la mañana de hoy se hicieron presentes en las oficinas del IPV. Allí y en compañía de sus tres hijos, solicitaron ser atendidos para lograr tener respuesta al pedido de una vivienda, el que recordemos lleva ya 9 años. A pesar de exponer nuevamente su triste y difícil situación, no obtuvieron una respuesta favorable. "No nos dieron solución. Nos dijeron que no hay viviendas y que debemos seguir esperando", contó Dayana con mucha tristeza y desesperación.

La autoridad del organismo que los atendió se habría remitido a indicarles que debían seguir esperando y les prometió que se intentaría gestionar una ayuda para que con eso puedan pagar el alquiler de la vivienda donde están ahora en el B° Ojo de Agua. "Van a ver si nos dan alguna ayuda pero de la vivienda nada", sentenció la mujer. "Nosotros no llegamos para pagar el alquiler y por eso necesitamos ayuda", agregó.

Recordemos que Jorge Varela tiene 32 años y no llega a pesar los 40 kilos. El tiene una enfermedad de base que es el asma pero no es por esto que su peso es tal. La realidad de él y su familia es la grave pobreza en la que viven. Tanto él y su esposa no tienen trabajo en este momento y el único ingreso es la Asignación Universal que percibe su Dayana. Han buscado tener otro ingreso pero todas las puertas se les cierran.

Con el dinero que aporta ella deben afrontar el pago del alquiler y el resto apenas les alcanza para comer, priorizando ellos la alimentación de sus hijos.

Con el reclamo en el IPV en el día de hoy, suman un reclamo más y una nueva ocasión para hacerse escuchar. Mientras se aguarda la ayuda gubernamental, Jorge, Dayana y sus hijos necesitan de la solidaridad de todos. Para hacerlo, deben comunicarse al 3834877294.