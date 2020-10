Joven belicho creó una revolucionaria plataforma educativa y busca financiamiento

Hace un año, un joven belicho, estudiante de Ingeniería en Minas de la UNCa, creó una plataforma para distribuir contenido educativo a la que llamó Winners. La novedosa iniciativa, “única en el mundo”, según su creador Nazareno Reinoso, nació en marzo del año pasado y desde octubre del 2019 que está lista para ser ejecutada. Solo necesita financiamiento y, para lograrlo, se ha contactado con distintos estamentos municipales y provinciales, no obteniendo a la fecha una respuesta favorable.

Según el autor de Winners, con este programa en marcha durante la cuarentena, las posibilidades de accesibilidad, tanto de los alumnos como de la comunidad educativa, podrían haber sido distintas. “Yo todo el tiempo estoy actualizándome y veo que hay muchos problemas con los accesos y esta plataforma les podría dar a los chicos una solución más útil. Por eso, sigo insistiendo, pero no pude lograr que me dieran bolilla”, lamentó el estudiante.

Winners tiene por objetivo distribuir contenido educativo a través del formato audiovisual, siguiendo los lineamientos educativos establecidos en una región o país. Es muy similar a la plataforma Netflix, con la diferencia que contiene videos puramente educativos. La propuesta de valor que tiene es que los videos están basados en los NAP (núcleos de aprendizajes prioritarios). Al explicar esto, Reinoso indicó “los NAP son los contenidos comunes del sistema educativo argentino. De esta manera, a través de la plataforma, vamos a brindar un servicio innovador por todo lo que significa, en relación a su contenido y tecnología, y personalizado ya que todo este material que necesitan los chicos para su formación de primaria y secundaria, en una primera etapa del proyecto, será elaborado de acuerdo al nivel y año educativo. Lo tendrán en sus celulares o computadoras, para utilizarlos cuando quieran y las veces que quieran”.



Sin respuestas

La lucha para hacerlo realidad y conseguir el financiamiento que lo ponga en actividad puso a Reinoso, de 30 años, en primer término en contacto con el intendente Daniel Ríos y luego, con las autoridades de Educación y Ciencia e Innovación Tecnológica. En el primer caso, y según lo comentado por el creador de la plataforma, “un par de veces estuvimos en contacto, pero no fue positivo porque no es fácil visualizar lo que es la plataforma. También recurrí a inversiones privadas, pero esto de no tenerla activa me lo ha hecho más difícil en cuanto a poder confiar o creer en la capacidad de este proyecto. Sería extremadamente útil para este momento”. Y en cuanto a las instancias de los ministerios refirió: “Ya intenté de muchas formas el contacto con Educación y con Ciencia e Innovación Tecnológica, para que por medio de los programas que ellos tienen, puedan ayudarme con el financiamiento, que es eso lo que estoy necesitando ahora”.

El costo para poder concretar el proyecto es de $ 4 millones y eso incluye “financiar al cuerpo de docentes que van a desarrollar los contenidos y, junto a ellos, al el equipo de desarrollo del contenido audiovisual, que son los encargados de la edición, filmación y el diseño de animación gráfica, que es la novedad de este proyecto. Y, además, está el equipo de desarrollo tecnológico” apuntó. Y aunque la cifra parece alta, Nazareno aclaró que el valor mensual para quienes quieran adquirirlo y ponerlo en práctica será muy económico. “Esto rondaría en los $ 250 mensuales, en su modalidad premium, con otra opción familiar que sería más económica aún”, señaló.

Reinoso insiste que su creación, de haber estado en marcha durante estos meses de virtualidad, “habría sido extremadamente útil”. Ahora, resta esperar respuestas y fondos, que de lograrse, haría que en dos meses ya esté disponible y vendría a ser “útil para la pospandemia de los chicos”.