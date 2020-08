Joven denunció discriminación en un supermercado

Una situación desagradable vivió un joven junto a su madre el pasado sábado en un supermercado, cuando el gerente del local lo trató de ladrón sin mostrar prueba alguna y le pidió que se retirara del lugar.

Alrededor de las 17 horas, Gustavo Verón se encontraba junto a su madre realizando las compras en un supermercado, ubicado en peatonal Rivadavia entre Mate de Luna y Mota Botello. Mientras estaban viendo los productos en las góndolas, Gustavo le dice a su madre que tiene la necesidad de ir al baño y se dirige al personal de seguridad para pedirle las llaves del sanitario.

El empleado le entrega las llaves junto a un dispositivo-el cual cumple la función de emitir un sonido para evitar que se roben mercadería- y un producto. Al momento que el joven sube para ir al baño, la alarma del dispositivo empezó a sonar: "subí tranquilo porque las llaves me la había dado el de seguridad", relató.

Luego, al volver del baño, el joven baja del ascensor y las alarmas nuevamente empiezan a sonar: "yo seguía tranquilo porque era algo lógico que sonara". Al momento que se dirige al personal para entregarle las llaves se acerca el gerente del supermercado y lo acusa de robar. "Me dijo 'usted no puede entrar acá. Usted viene a robar, yo ya lo vi varias veces'", comentó Gustavo.

Ante la situación, el joven le pidió que le mostrara las filmaciones o pruebas que determinen que él cometió un robo, pero el gerente se negaba y lo seguía acusando de ladrón.

Su madre escuchó la discusión y se acercó al gerente para aclarar que su hijo no tiene necesidad de robar ya que cuenta con trabajo y es una persona honesta. Sin embargo Gustavo fue retirado por los efectivos policiales. "La policía me invitó a que me fuera del lugar, no me sacó por la fuerza", aclaró.

Por el mal momento vivido y por tratarlo de ladrón sin mostrar pruebas que respalden tal acusación, la madre y el joven realizaron la denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

"Como mínimo pido que el supermecado me pida disculpas por la confusión", exclamó.