Llamado a la solidaridad Joven con parálisis cerebral necesita ayuda para comprar su medicación La madre está desesperada ya que no tiene los recursos para comprar los remedios. Asegura que el Ministerio de Salud no solo no le da ninguna cobertura, sino que, además, la dieron de baja en el programa ex-PROFE. El Municipio de Recreo abonó el combustible para que la ambulancia pueda traerla hasta el Hospital San Juan, donde está internada.