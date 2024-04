Juego online: el Hotel Casino alertó sobre el crecimiento de la clandestinidad

El fin de semana pasado se realizaron varios operativos policiales para desbaratar casinos ilegales. Fruto de estos allanamientos realizados en la Capital por la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, se secuestraron elementos varios relacionados al accionar de esta actividad ilegal.

Ante esta situación, calificada de "preocupante" por el incremento que ha tenido desde la pandemia, el Hotel Casino Tandil S.A, única entidad autorizada en Catamarca por Capresca para el juego online, se salió a marcar cuáles son las pautas que un jugador debe de tener en cuenta para no ser vulnerado en sus apuestas, a la vez que la empresa comentó sobre la relación que mantiene con el organismo recaudador de los juegos en la provincia, para evitar el crecimiento de la clandestinidad.

Al respecto se refirió Alejandro Casas Doering, gerente del Hotel Casino, quien en diálogo con La Unión se mostró preocupado “por el crecimiento a pasos agigantados del juego clandestino en la provincia”. Aclarando seguidamente que esta firma, que posee dos hoteles en Catamarca, en Capital y en Fiambalá, tiene además salas de juegos presenciales y es la única autorizada en la provincia para operar la plataforma de juego online en toda la jurisdicción catamarqueña. Para contener la ilegalidad en aumento, reconoció que la empresa colabora con Capresca “para advertir sobre sitios y propagandas ilegales en redes sociales. Todo lo que sea juego ilegal, lo estamos denunciando, para ver si de esta manera lo podemos erradicar de la provincia”.

Cómo reconocer la ilegalidad

Casas Doering luego dio pautas para que el usuario reconozca cómo es un sitio no autorizado y de esta manera, evitar caer en la trampa que podría llevarlo a perder su dinero. Para eso marcó como fundamental que todos los sitios legales del país, por una denominación consensuada, siempre terminan en bet.ar y ese es el sello que debe advertir al jugador sobre que la plataforma de juegos es segura. “Toda otra plataforma que no sea bet.ar, por ejemplo, com.ar o cualquier otra denominación, no es oficial. La otra particularidad a tener en cuenta es que en los sitios oficiales al jugador se le da un registro de usuario, donde se vierten los datos personales, para luego validar la identidad. Y lo sustancial en este punto, es que además de certificar la jurisdicción lo siguiente es comprobar que es mayor de edad y que, además, que es una persona física”, señaló.

Otro dato que certifica la legalidad es que los datos de cada usuario no pueden duplicarse y, lo más importante para todo jugador, está dado porque “cuando se juega en un sitio oficial, estás completamente cuidado y el dinero que se usa en nuestro portal, está totalmente protegido. En el momento en el que una persona se quiera retirar o dejar de jugar, hay garantia total del pago del premio”, finalizó gerente del Hotel Casino.