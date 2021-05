La Asociación Bancaria señaló que la extensión horaria no se puede cumplir

Mientras se reclama vacunas para el sector, los bancarios se manifestaron en contra de la extensión horaria que el gobierno provincial anunciara ayer y que prevee la atención hasta las 14 horas. Así lo indicó el secretario general de la Asociación Bancaria de Catamarca, Marcelo González quien marcó un error en el instrumento oficial ya que mediante convenio está establecido que la jornada laboral es de siete horas y media y la atención al público no más de cinco horas.

En el bancario luego agregó “todo está regulado y privado de extenderse más porque las compañías de seguro no lo cubren. Y en el caso de los cajeros, la carga tiene una ventana horario de 8 a13 hs y fuera de ese horario las compañías de seguro no están sujetas a responder en caso de que ocurra cualquier problema. En cuanto al transporte de caudales establecieron que mientras que exista luz puede haber movimiento de camiones, y a las 18 horas tienen que estar guardados, por lo tanto no es ilimitado”.

Gonzalez, en diálogo con Radio Valle viejo acotó seguidamente “presumo que la máxima autoridad del Banco Nación tuvo contacto con el Gobernador, ya que el decreto establece una extensión horaria que no está normado y desde la banca privada no tienen ninguna instrucciones de la superioridad de modificar ese horario”.

Vacunación

El gremialista seguidamente dijo que aunque el personal bancario tiene solicitada la vacunación contra el Covid “por orden de Buenos Aires no se aplican las vacunas”. Y sentenció “de acuerdo a lo que nos informaron las autoridades telefónicamente y después en una reunión, que las vacunas estaban y por parte de las autoridades máximas del Banco Nación de Buenos Aires no había autorización para que se aplique. Después la gerente me aclara que no lo han denegado sino que estaban esperando una serie de respuesta que no convencieron a ningún trabajador”.