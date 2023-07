La Comedia Municipal presentó su nuevo elenco: "el desafío está en la integración de todas las identidades y cuerpos en escena"

La Comedia Municipal presentó su nuevo elenco en conferencia de prensa esta mañana en la Sala Calchaquí (Sarmiento 450).

De la selección participaron 48 aspirantes, de los cuales finalmente el elenco quedó conformado por 8 intérpretes, directora, ayudante de director, productora y preparador físico, según explicó en diálogo con La Unión Alejandro Farfan.

“Es el único elenco público provincial” destacó Farfan, remarcando que se ha tomado “una buena decisión” al retomar el formato del reglamento clásico de la comedia por la cual ha sido pionera.

“Retomando ese formato, hemos podido recibir 48 inscriptos, lo cual marca que estábamos acertados respecto a este concurso del cual ha formado parte 3 jurados extras provinciales que han garantizado la transparencia y la democratización de este concurso. También, la figura de una vedora, algo innovador y novedoso que hemos incluido dentro de este concurso. La vedora ha sido la maestra González, profesora de teatro de la provincia.” explicó Farfan

En este sentido, destacó: “Hemos garantizado la de transparencia, con pluralidad con perspectiva de género y demás” Alejandro Farfan (Foto: Mauricio Espinoza/ Diario La Unión)

Por otro lado, ante la prensa, la directora de la comedia, Vida Ignes apuntó que su principal desafío es la integración de todas las identidades y todos los cuerpos en escena.

“Creo que el desafío que tengo personal es deconstruir los cuerpos y las identidades y las percepciones que tienen las personas al momento de ir a ver teatro sobre las corporalidades genitalidades y demás que se puedan ver. No sé porque me parece que por ahí se sigue promoviendo de que ciertas formas, ciertos estereotipos, siguen siendo correspondientes a ciertas identidades y en realidad me parece que no. Entonces creo que ese es como un desafío: poder proponerle a la sociedad de que en el arte hay muchísimas formas también de expresarse y de interpretar, no solo la forma que tenemos de ser las personas” explicó Ignes.

Y en este sentido, destacó: “confío un montonazo en el grupo que tenemos, porque conozco la mayoría de sus trabajos. Estoy muy orgullosa de poder pertenecer acá, y tener la oportunidad más que nada de poder llevar a otra visión del hacer teatro”.