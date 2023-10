La delegación catamarqueña regresó tras "una hermosa experiencia"

Los días 25 al 30 de septiembre, 30 adolescentes catamarqueños, ganadores de la instancia provincial de los Juegos Culturales Evita en las distintas disciplinas y categorías, participaron en Mar del Plata del encuentro nacional de los juegos, junto a chicos y chicas de todo el país.

Acompañados por un equipo de coordinadores de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, encabezado por Gonzalo Cancino y Luis Castro, los chicos y chicas vivieron intensos y emotivos días en los que pudieron mostrar sus expresiones artísticas; ver y aprender de lo que hacen sus pares en otros puntos del país; y participar de talleres de formación en sus ramas del arte (música, danza, teatro, fotografía, artes visuales, literatura, etc) con reconocidos especialistas.

A eso se sumó que muchos experimentaron la emoción de conocer el mar y otros tantos realizaron por primera vez un viaje tan lejos sin sus padres, experimentando la responsabilidad de valerse por ellos mismos.



“Participar de los Juegos Evita Culturales fue algo muy hermoso, una muy buena experiencia. Aquí te das cuenta que lo cultural te sirve para socializar, hacer amigos, aprender la cultura de otra provincia”, destacó Marcelo Román Medina, quien representó a Catamarca en pintura y dibujo sub 18. “Los talleres de pintura y dibujo me dieron mucha experiencia, conocer otros artistas, conocer gente que le apasiona lo mismo que te apasiona a vos, es muy bueno, conectás al momento”, agregó al tiempo que valoró el vínculo que se creó entre los integrantes de la delegación catamarqueña: “Los chicos de Catamarca, muy buenas personas, me encantó el grupo. Al principio casi no nos conocíamos, pero es increíble lo que pasó en estos días. Ahora que estamos volviendo nos tenemos un gran cariño”.

Por su parte, Lucio Gauna Weber, representante catamarqueño, de Santa Rosa, en canto solista sub 18 destacó: “Los Juegos Culturales Evita fueron una magnífica experiencia llena de buenos momentos. Pude hacer buenos amigos y conocer personas que son parecidas a mí y que les gusta hacer lo mismo que yo. Cada día estuvo cargado de emoción y yo junto a mis compañeros nos sentimos felices por poder representar a nuestra provincia”, destacó.

La última jornada, el grupo tuvo la oportunidad de realizar un paseo por la ciudad costera y participar de la fiesta de despedida de los Juegos, realizada en la Plaza Almirante Brown.

Desde la Secretaría de Gestión Cultural felicitaron a cada uno de los integrantes de la delegación catamarqueña.



Categoría Sub 15:

Canto solista: Karol Anahí Zárate Nieva (Pomán)

Freestyle: María Victoria Urriche (Capital)

Fotografía: Manuel Alejandro Paez Garay (Pomán)

Pintura/Dibujo: Maura Aimara Burgos (Capital)

Cuento: Eduardo Silvestre Zárate (Tinogasta)

Poesía: Selene Priscila Reartes Sinchicay (Andalgalá)

Videominuto: Alexis Sebastián Soria Vega (Valle Viejo)

Danza: Bladimir Antonio Mamani (Tinogasta)

Danza: Samira Marilin Morales (Tinogasta)

Categoría Sub 18:

Danza: Rocio Yanet Alderete (Tinogasta)

Danza: Walter Fernando Bellido (Tinogasta)

Canto solista: Lucio Augusti Gauna Weber (Valle Viejo)

Freestyle: Adriano Fausto Uriel Vargas Ibáñez (Los Altos)

Fotografía: Luz Morena Ríos (Capayán)

Pintura/Dibujo: Marcelo Román Medina (Santa Rosa)

Cuento: Agustín Rodríguez (Capayán)

Poesía: Bautista Toledo Santillán (Valle Viejo)

Videominuto: Máximo Robles Palacios (Santa María)

Categoría Única:

Conjunto musical: Mariano Gabriel Condorí, Nazareno Valentín Ponce, Santiago Leonel Barros Rodríguez, Pía Salomé Pedraza (Capital)

Teatro grupal: Carlos Santiago Villagra García, Joaquín del Valle Castro y Lucía del valle Cuello Agüero (El Alto)

Teatro unipersonal: Mauro Joel Castillo Rojas (Capital)

Danza individual: Alez Ramiro Ponce (La Paz)

Historieta: Fabrizio Hernán Leguizamón (La Paz)

Personas con Discapacidad: