La discriminante razón por la cual Román "El Original" evita dar shows en el Norte argentino

En las últimas horas se generó una ola de indignación y molestia ante declaraciones de discriminación contra el Norte de la Argentina, concretamente, contra Salta y Jujuy. Todo se generó debido a las afirmaciones que habría realizado el exanimador de Román “El original”, reconocido en el ámbito de la música del género urbano como L-Gante.

Según sus declaraciones, el artista había dado una particular e indignante razón para justificar su negativa de tocar en boliches no solo de la colectividad paraguaya y boliviana, sino también en relación al Norte argentino. Además de mencionar que no le gustaban esos lugares, mencionó que el cantante también evitaba visitar Salta y Jujuy por supuestas similitudes con Bolivia,y por el “mal olor” en la región.

"A Román "El Original" no le gustaba ir a Salta porque decía que sentía mal olor", declaró El Peke, exanimador del músico.

Estas impactantes declaraciones generaron una ola de molestia y repudio en la comunidad del norte, ya que los supuestos comentarios ofensivos y despectivos del cantante de "El Original" no reflejan en absoluto los valores de la hermosa y diversa cultura de la región.

La comunidad espera una aclaración o disculpa por parte del exanimador, exigiendo respeto hacia la cultura y la gente de Salta y Jujuy, destacando su arraigo a la tierra y su identidad que enaltecen la riqueza de la región.