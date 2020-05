La Escuela de Expresión Artística cumple 50 años

Por iniciativa de la diputada Adriana Díaz, la Cámara de Diputados declaró de interés Parlamentario el 50º Aniversario de la Creación de la Escuela Vocacional de Expresión Artística (EVEA), que se cumplen hoy. Si bien la institución preparaba un acto acorde a la fecha, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 no pudo realizarlo, no obstante implementó emocionantes medidas alternativas que pueden verse en sus redes sociales y de las que participa toda la comunidad.

En los argumentos del proyecto, Díaz destaca que la EVEA “Es la única institución educativa de la provincia que brinda una formación integral en arte a niños en edad escolar. Comenzó a funcionar el 19 de mayo de 1970, con el nombre de Escuela Modelo de Arte y dependía de la Dirección de Cultura. En aquel momento, se afectó al personal de las Escuelas de Artes Plásticas y del Conservatorio de Música para cubrir las primeras necesidades de esta nueva institución, que se perfilaba con un gran futuro”.

“En aquel momento histórico, la comunidad no contaba con espacios de formación artística, privados o estatales. De manera que esta institución de formación artística fue la primera y única en su tipo, y en la actualidad se erige como la única del país. Un año después de esa creación, se cambió su denominación llamándola Escuela Vocacional de Expresión Infantil”, señala la legisladora.

“Originalmente, su propósito fue que los niños se conecten con la cultura a través de la percepción de los valores estéticos. El mandato fundacional de la institución fue explorar las aptitudes de los niños, contribuyendo al desarrollo y encauzamiento de sus vocaciones, como así también al desarrollo de su personalidad”.

“Fue así que, en poco tiempo, la EVEA se convirtió en el semillero artístico de la comunidad local. En ese mismo sentido, se ha continuado trabajando, para que sus alumnos construyan sus conocimientos con libertad, creatividad e imaginación”, concluyó.