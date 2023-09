La historia de Bertha, una maestra catamarqueña que marcó muchas vidas

Hoy es un día muy especial, que recuerda a quienes dedican su vida a formarnos durante los primeros años de nuestras vidas. Sin duda, esta labor es una de las más importantes y, quienes se dedican a ella, ponen mucho de su tiempo y de sí mismos para llevarla a cabo, porque ser docente implica pasar muchas horas trabajando fuera del aula planificando, realizando informes, corrigiendo pruebas y trabajos prácticos e incluso utilizando sus propios recursos económicos para darles copias a sus alumnos o presentar una propuesta didáctica que les facilite la comprensión de un tema. Todo esto por sí solo es una gran tarea, tarea que sólo pueden notar quienes se dedican a esta profesión y quienes integran su familia, que más de una vez ayudan al maestro o maestra en su tarea, ya sea recortando unas copias, haciendo un souvenir, pintando o realizando cualquier actividad que surja en el día a día.

Para homenajear a los maestros y maestras, LA UNIÓN comparte con sus lectores la historia de una docente catamarqueña, cuya historia honra esta noble profesión. Se trata de Bertha Galarza de Lobos, una maestra que dedicó toda su vida a la docencia.

A través de su hija Stella, sus hermanas y una alumna, este medio pudo conocer la historia de esta maestra ejemplar que impactó la vida de muchos de sus alumnos, dejándoles una huella imborrable.

Quienes la conocieron y fueron influenciados por su dedicación a la enseñanza se reunieron este domingo 10 de septiembre en la Catedral Basílica para recordarla a ella y a sus hermanos, quienes también se dedicaron a la labor docente, en la previa del Día del Maestro. La misa conmemorativa reunió a familiares, amigos, colegas y antiguos alumnos que aún sienten su influencia.

Su historia

Bertha Galarza de Lobos, nació el 12 de diciembre de 1915. Fue una mujer que dedicó su vida a la docencia, marcando a generaciones de estudiantes. Su legado trascendió las aulas y sigue vivo en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerla.

Stella, su hija, nos relató la historia de su madre y su profundo compromiso con la educación. "Mi madre Bertha Galarza de Lobos, tuvo seis hijos, dos varones y cuatro mujeres, todos profesionales", comentó. "Vivimos rodeados de alumnos, aprendiendo, porque mi madre trabajaba en la escuela, venía a la casa y seguía con alumnos. Los preparaba para dar materias y entonces ahí ya lo acompañamos nosotros también. Tenía un pizarrón inmenso con el que les daba clases. Los chicos que tenían que dar examen, era tan dedicada al estudio, que los hacía quedar a dormir en mi casa y les daba de comer, el desayuno y los seguía preparando y preparando."

Bertha no solo se destacó como una maestra apasionada, sino que también demostró un compromiso excepcional con sus alumnos. Al respecto su hija contó una conmovedora anécdota que ilustra este compromiso: "Me acuerdo de esta anécdota, que me quedó grabada en mi corazón. Se trataba de una nena con síndrome de down, que mi madre dijo 'esa nena va a aprender'. Los papás la tenían en la casa, encerrada, y mi madre dijo mandenlá. La nena terminó leyendo, escribiendo, sumando, una divina. Muy agradecidos todos con eso”.

Una vida dedicada a la enseñanza

Cuando se le pregunta a Stella cuántos años dedicó su madre a la docencia, su respuesta es clara: "Toda la vida. Estaba jubilada y siguió con la docencia. Siguió enseñando, preparando alumnos particulares, siempre, siempre”.

La personalidad de Bertha Galarza de Lobos también dejó una profunda impresión en aquellos que la conocieron. "Alegre, súper alegre", describió. "Vivía contando cuentos, de buen humor. Tenía un libro que le llamaba la Biblia y los cuentos picantes, no picantes y todos los tenía escrito ahí, que aún lo conservamos nosotros nuestros hijos”, agregó.

La importancia de la solidaridad

La solidaridad era una cualidad que representaba muy bien a Bertha. Stella recuerda cómo su madre ayudaba a aquellos que más lo necesitaban: "Ayudó a muchísimos chicos que estaban en situación de riesgo, los cobijaba en mi casa y los traía como Mateo, que es uno de los chicos, después Peter que vivía en el Cerro Colorado y, como no tenía donde estar, mi mamá lo trajo a mi casa para que pueda estudiar y enviarlo a la escuela. A pesar de tener seis hijos ayudó y colaboró con todos lo que podía”.

El vínculo con sus hijos

Además de su labor como maestra, Bertha Galarza de Lobos también tenía una pasión por la literatura y la cultura. Stella compartió que su madre "preparó la canción de Amado Nervo, que se llama 'En paz', para que cuando ella muriera le reciten en su velatorio. Ella es profesora de declamación. Mi otra hermana Marta, que falleció, ya también docente, era profesora de declamación y le recitaron 'En paz' de Amado Nervo".

Reencuentros emotivos y recuerdos perdurables

La huella que dejó durante su paso por este mundo no se borra y su legado sigue vivo en el corazón de sus alumnos. R.R., una de sus alumnas, compartió con emoción su recuerdo de esta maestra especial. La recuerda con mucho amor y se emociona mucho al recordarla. Afirmó que siempre la lleva en su corazón, que nunca la olvida.

Hace tiempo se reencontró con la hija de Bertha por casualidad. Según le confió, cuando su madre era su maestra le regaló zapatos porque ella no tenía para ir a la escuela.

Homenaje a una familia de educadores

La influencia de Bertha Galarza de Lobos en la educación no se limita a ella misma. Sus hermanos también se dedicaron a la docencia, demostrando que la pasión por la enseñanza es un legado familiar. Pedro Ignacio Galarza, iniciador de la escuela de Comercio Jorge Newbery en 1948, y José Luis Galarza, poeta y escritor, son ejemplos de la influencia educativa que marcó a esta familia.

Un recuerdo que perdura

En su poema "En paz", Amado Nervo escribió: "¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!" Estas palabras resumen la vida de Bertha Galarza de Lobos, una vida dedicada al servicio de la educación y la solidaridad. Sus acciones como docente y como profesional perduran en las generaciones de alumnos a quienes tocó con su amor por la enseñanza y su compromiso con el bienestar de los demás.