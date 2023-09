La Iglesia estudia el caso de un posible milagro del Beato Esquiú en un niño de 8 años

Fray Marcelo Méndez, vicepostulador de la Causa de Canonización del Beato Mamerto Esquiú, dio a conocer que analizan solo este año 16 casos de posibles milagros por intersección del Beato.

Uno de los casos a destacar es de un niño de la provincia de Tucumán, de quien se reunió toda la documentación y será enviada para Roma, el caso sería muy “impactante” y podría ser determinante para la canonización de Mamerto Esquiú. Mañana lunes 4 de septiembre se celebra el segundo aniversario de su beatificación y habrá actividades en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

El vicepostulador de la causa se encuentra en la provincia de Tucumán, evaluando varios casos para ver si uno de ellos reúne todo para ser estudiado en profundidad.

“Yo analizo día por medio todo lo que me llega y contacto a aquellos casos que son los más espectaculares, extraños, aquellos que pueden tener alguna repercusión con este tema del milagro. Ahora se analiza un caso aquí en Tucumán, otra vez esta provincia y me llama mucho la atención, pero Catamarca ha presentado varios casos también. Este que se produce en Tucumán es también de una criatura, un chico de 8 años. Ciertamente que tenemos la reserva del caso, lo estamos analizando, consultando a los médicos de la región. Enviaré la documentación que se ha logrado obtener a otros médicos de Buenos Aires y, una vez que haga todo el análisis, yo como vicepostulador haré las traducciones para mandarlas a Roma y allí el postulador general la expondrá a otros espíritus médicos para ver si esto puede ser tratado en la Comisión Médica de la Santa Sede”, detalló el fraile.

Agregó que se han presentado en este último periodo 16 posibles milagros, lo que indica la devoción que crece por el beato.

“De hecho, no solo de Tucumán han llegado casos, sino que de Brasil han pedido reliquias y casi siempre es el mismo, no me gusta la palabra sistema, pero digamos la misma praxis, llamémosle así, que es, cuando suceden casos médicos, piden la estampa del Beato Mamerto y a través de la oración se produce el milagro. Lo primero que se pide es que sea un caso excepcional, que no tenga una explicación a nivel científico y casi todos los casos que se han presentado son casos clínicos, médicos, de personas desahuciadas, de personas que estaban ya en peligro inminente de muerte, pero también hay algunos casos raros y excepcionales como se dio de la multiplicación del arroz o del pan o de una persona que estaba por ser atropellada por un tren, en fin, todos estos casos no tienen una explicación científica, una explicación natural, sino sobrenatural”, precisó.

Finalmente, dijo que reunir la documentación es todo un problema, ya que muchos médicos no entregan a la comisión la historia clínica sin pasar por un complejo sistema burocrático.

“El conseguir la historia clínica no es fácil porque a veces los hospitales, las clínicas les cuesta, digamos, dar toda la documentación y bueno, hasta que se logra, no es fácil, lleva sus tiempos”.