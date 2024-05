La Iglesia se pronunció sobre los despidos en el NOA

Los equipos de Pastorales Sociales del NOA emitieron un comunicado donde se expresaron sobre las cesantías de trabajadores en la región.

"Este 1° de mayo de 2024 se celebra el Día Internacional del Trabajador en tiempos en que nuestra Patria transita un cambio de paradigma político y económico desde diciembre del año 2023. El Día del Trabajador es ciertamente un día de festejo, pero en las concretas circunstancias de la vida cotidiana es un día también de inquietante, preocupante y esperanzada reflexión. Preocupante por la ola de despidos de trabajadores, que parece no tener fin, inquietante porque no sabemos con certeza hacia dónde nos dirigimos y cómo iremos a concluir en el aspecto laboral y esperanzada porque si nos damos una mano entre todos, superando los intereses mezquinos y las ideologías, podremos encontrar soluciones razonables, factibles y a largo a plazo", indica.

"La situación social es compleja y de cambios profundos donde uno de los ejes principales del ajuste económico atraviesa y afecta a la clase trabajadora de nuestro país. En este marco general, nos preocupa, duele y causa inquietud los cientos de trabajadores del Estado nacional y de la actividad privada que han sido despedidos en cada una de nuestras provincias del NOA", agrega.

"Recordamos en esta reflexión algunos principios que han de motivar nuestros esfuerzos superadores, a saber, que el trabajo no es en primer lugar una mercancía, su valor no le viene en primar de lo que cuesta sino de quien lo realiza; que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona humana con deberes y derechos y posiblemente familia que están a su cargo, que en el centro de la economía social y humanista están las necesidades básicas de la persona y no los números, que en una sociedad organizada el Estado no puede desentenderse de regular para que haya una distribución equitativa de las cargas y beneficios y de que no se puede dejar todo en manos del mercado", añade.

Sostiene: "A las autoridades nacionales y provinciales las instamos a revisar las políticas públicas que atenten contra el mantenimiento y la seguridad del empleo genuino, al contrario, en aras del bien común bregamos para que el camino a seguir sea constructivo con elaboración de planes y proyectos de gobierno que generen nuevos y numerosos puestos de trabajo duraderos, bien pagos y que dignifiquen al trabajador".

"Por otra parte, consideramos necesario recrear y que se promueva la cultura del trabajo en nuestros ámbitos del NOA como medio de realización personal y de ascenso social. Como expresara nuestro Papa Francisco en su mensaje a la OIT en el año 2021, un nuevo futuro del trabajo tiene que estar “fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva, y que promueva el bien común", logrando, en definitiva, que el trabajo sea verdadera y esencialmente humano", indica.

"Finalmente, en este 1° de mayo queremos expresar nuestro más ferviente anhelo de que en nuestro bendito suelo argentino no falte el trabajo, hacer llegar una salutación fraternal a todos los trabajadores de la región NOA, y nuestra solidaridad con los hermanos que quedaron sin trabajo por los despidos recientes. Solicitamos a toda la Comunidad eclesial, que además de rezar fervientemente por los trabajadores, veamos los modos en que podamos contener a los hermanos que se han quedado sin trabajo", culmina.