La imagen viral de una enfermera que hizo 200 hisopados en ocho horas en Corrientes: Sentía que me iba a desvanecer

La foto de una enfermera agotada después de una jornada laboral en la que hisopó a 200 personas en ocho horas recorre las redes sociales. La experiencia de Elena Gómez, trabajadora del hospital correntino San Roque de Esquina, refleja la realidad de miles de profesionales de la salud que hace meses luchan en primera línea contra el coronavirus. “El equipo de salud está muy cansado, estamos poniendo todo”, dijo este miércoles la protagonista de la historia en diálogo con TN.

Gómez, de 32 años, hace guardias de 12 horas en el retén de Guayquiraró, en el acceso sur a Corrientes. El miércoles, aumentó la cantidad de personas que llegaron a la provincia de visita o de regreso tras pasar las fiestas de fin de año en otro distrito. Hacía mucho calor y la fila de autos que esperaba para realizarse el test era larga. Algunos llegaban al retén con diagnósticos negativos en coronavirus, pero muchos otros debían esperar para realizarse el test y poder acceder a la provincia. “Dos personales administrativos coordinaban el ritmo en el que íbamos: uno tomaba datos, el otro rotulaba el tubo de ensayo del PCR y yo hisopaba. Fue un esfuerzo impresionante”, aseguró la enfermera.

“Cuando me di cuenta, llegamos a los 200 hisopados”, contó. “Estaba cansada física y mentalmente, pero quería seguir para que esa gente no padeciera el mismo calor que yo estaba sintiendo en ese momento”, dijo. En la foto que le sacó un compañero se puede ver que ella tenía doble barbijo, cofia, mameluco y camisolín. “Sentía que me iba a desvanecer”, manifestó en diálogo con el medio local República de Corrientes.

Expresó, además, que se siente “emocionada” con los mensajes que recibió tras la viralización de la imagen. Destacó que el equipo del hospital San Roque de Esquina está compuesto por 40 personas, aunque explicó que en las guardias del retén “va un solo enfermero por turno y dos personas del área administrativa, que toman los datos de los hisopados”.



“Los profesionales de la salud estamos muy cansados. Por favor, ayúdennos”, pidió la mujer. Resaltó que todos los trabajadores “merecen reconocimiento” y afirmó que están “poniendo todo” pese al agotamiento. En ese sentido, pidió extremar los cuidados y cuestionó la actitud de los grupos de jóvenes que “no toman conciencia”. “Tendríamos que controlar a los más chicos para cortar la cadena de contagios”, sostuvo.

Por último, remarcó que los profesionales del sistema sanitario “están arriesgando la salud”, al tiempo que pidió cuidar a “las personas mayores, que son las más vulnerables”. “Hay que seguir poniéndole el pecho a esta situación tan fea”, concluyó. (Fuente TN)