La Intersindical sostiene el paro para este lunes, a pesar de la conciliación obligatoria

La semana comienza complicada en el ámbito educativo. Hay cruces y desinteligencias que terminan afectando a los docentes pero aún más a los alumnnos y padres. El paro por 48 horas anunciado hace una semana por los gremios docentes tuvo su consecuente pedido de conciliación obligatoria desde Educación. El inconveniente se conoció anoche a última hora, por cuanto a la Dirección de Inspección Laboral no había corrido visto de esta medida a la Intersindical docente.

Esto derivó en lo lógico. Notificación no recibida, paro confirmado. Por lo tanto, y tal como lo indicaron las entidades gremiales que nuclean al sector, el paro por lo menos para la jornada de este lunes, se mantiene. Todos los integrantes de la agrupación se ocuparon de confirmar la medida de fuerza entre sus afiliados y vía redes sociales.

El más contudente fue SIDCa, que expresó "la mera solicitud de pedido de conciliación de parte de autoridades de Gobierno no crea una eficacia jurídica para acatar o no, ya que la Dirección de Inspección Laboral es el órgano que la debe dictar mediante un instrumento administrativo y el mismo debe ser notificado a los representantes gremiales. Ante la carencia de la notificación formal por parte de la DIL, el solo pedido no es suficiente. La medida se ratifica, instamos a la docencia en general a continuar con la lucha y estar firmes en la defensa de los derechos en el día de mañana”.

En tanto, el acatamiento comienza a verse en las primeras horas pero con confusiones, tanto de padres como de docentes.