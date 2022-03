La invadieron los alacranes y tuvieron que irse a dormir al auto

Daniela está viviendo una pesadilla. Desde que arrancó el año encontró en su departamento 21 alacranes. Aparecen de a uno y a veces en pareja. En el Instituto Pasteur le dijeron que son venenosos.

La joven vive junto a su pareja en la planta baja de un edificio del barrio de Caballito. “Las autoridades me respondieron que en esta zona, al igual que en el Parque Centenario, es frecuente encontrarlos por la gran cantidad de obras que hay. Hice varias consultas pero nadie me da una solución”, contó preocupada.

Uno de los ejemplares que pudo atrapar Daniela. (Foto: TN y La Gente).

Por la invasión de alacranes en su departamento se fue a dormir al auto

Una noche, uno de los animales apareció en su habitación y la pareja tomó una decisión drástica: “Por miedo nos fuimos a dormir al auto”.

Pero este no fue el único inconveniente que le causó la “invasión” de alacranes: llevó a los perros a la casa de su mamá por temor a las picaduras.

Otro de los ejemplares que atapó una vecina en su departamento. (Foto: TN y La Gente).

“Llamé al 147 y me dijeron que desde el 2020 no se fumiga. En el Instituto Pasteur me dijeron que son venenosos y que ellos sólo se ocupan de recibirlos y enviarlos a un laboratorio para extraerles el veneno y hacer el antídoto. Lo cierto es que me comuniqué con varios lugares pero nadie me da una solución”.

A la joven le dijeron que generalmente andan en las cloacas, pero ella no se explica cómo entran a su casa. Al lado vive un vecino que tiene un jardín muy grande y el hombre le contó que en su casa nunca encontró ninguno.

Cuáles son los síntomas de la picadura de un alacrán

Escalofríos

Sudoración

Taquicardia

Alteración de la consciencia

Cómo prevenir la picadura de un alacrán