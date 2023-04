La lista ganadora de la Mutual F.M.E finalmente tomó posesión de la sede

A siete meses de la elección que los declarara por el voto de los asociados como nuevos titulares de la Mutual Fray Mamerto Esquiú, la comisión directiva de la Lista Verde en la tarde de este lunes finalmente pudo tomar posesión de las instalaciones de calle 9 de Julio. Ahora y mientras se espera el acto formal, previsto para el jueves a la mañana, el nuevo presidente, Carlos Tapia reunió a todos los miembros de la directiva para evaluar los pasos a seguir y mantener también contacto con los trabajadores.

Mientras se analiza el estado de situación, en lo administrativo, edilicio y financiero, las primeras consideraciones no son positivas. La institución fue encontrada en una "mala condición", según apuntó Tapia a La Unión, quien además no dudó en marcar que luego de la auditoria contable que se va a realizar "no le temblará el pulso si hay que judicializar de nuevo, no solo para despejar responsabilidades sino también para indicar que ocurrió tal o cual cosa en daño contra la institución". Carlos Tapia - Pte. Mutual F.M:E - Foto Mauricio Espinoza

Tapia seguidamente señaló "es evidente que abandonaron todo y no dejaron nada. Hay faltante de todos los insumos y por eso vamos a hacer una auditoría no solo contable sino general".

Los empleados

La toma de posesión resultó tras la exigencia de la justicia y el mismo INAE, medida que recordemos había sido dictada dos semanas atrás. "Ya no había motivos para sostener tanta resistencia. Lo que quedaba era tozudez. La postura y argumentos de ellos ya no tenían ningún tipo de asidero", acotó el nuevo responsable de la Mutual.

En función de la normalización, el primer paso fue el contacto con toda la comisión que estará al frente de la institución y luego con los trabajadores, que, junto a los socios, han sido durante este tiempo, los más perjudicados por esta larga y conflictiva situación. Al respecto el nuevo presidente aseguró que "ellos son una de las prioridades, porque el deterioro con ellos es grave. No obstante, en un tiempito más todo comenzará a resolverse, porque el empleado tiene que estar bien atendido y respaldado por nosotros lo dirigentes, para que pueda trabajar contento y pueda hacer la cosas que corresponde".

De esta manera la histórica institución mutualista de los jubilados catamarqueños comienza a desandar una nueva etapa, que sin dudas volverá a estar ligada por la justicia, en función de la revisión de las finanzas y de allí se dilucidará que tan verídicos eran las sospechas que circularon sobre este tema.

De modo que la larga conducción de Idelma Marquietti no pasará al olvido sino que comenzará a ser analizada, sobre todo por la resistencia que opuso a la justicia local y al mismo INAES.