La lluvia dejó crecida a de ríos en el interior, derrumbes en Capital e inundaciones en Recreo

Las intensas precipitaciones que se vienen registrando en las últimas horas en el departamento Pomán, derivan ahora en la crecida del río del mismo nombre, como así también el corte de suministro eléctrico.

Mientras se informó que, a pesar de este mismo fenómeno, La Cébila se encontraba transitable. En tanto la Ruta provincial n° 25 que une Colana con Mutquin, también estuvo transitable, pero con precaución por presencia de agua en calzada. En tanto, en la localidad de Mutquin, según Al instante Saujil, el servicio eléctrico se encontraba cortado a causa de la intensa lluvia.

No es el único río que creció, según informó Defensa Civil a La Unión, en el norte de Belén también crecieron los ríos, pero “con caudal normal de la época sin traer consecuencias adversas”.

Derrumbe en Capital

En tanto, durante la noche capitalina, y por efecto de la persistente lluvia, una vivienda precaria sufrió el derrumbe de una de sus paredes. El hecho, que fue advertido pasado el mediodía por los efectivos policiales fue denunciado por el propietario de la vivienda, Fernando Víctor Suárez de 42 años.

Esto aconteció en Caseros esquina República y según lo dicho por el dueño de la casa, para la reparación ya había personal particular trabajando.

Inundaciones en Recreo

El daño de la lluvia no quedó allí, sino que provocó dolores de cabeza en Recreo. El drama lo vivieron los vecinos del B° 31 de Agosto, el que se anegó por completo, provocando el ingreso de agua en las viviendas, con la consecuencia de pérdida de mercadería, daños en viviendas y muebles y colchones, El malestar por esta situación, crece no por el fenómeno climático sino por la falta de obras de parte de la comuna recreína. Según lo refieren desde La Voz de Recreo, María de los Ángeles, sentenció: "Cada vez que llueve, es una vergüenza que nadie, ni los políticos hagan nada por mejorar las calles. Estamos a la deriva de todo. No entras ni en vehículos, ni salir caminando se puede. Necesitamos una solución, esto venimos pidiendo desde hace tiempo y no nos dan repuesta".

Peregrinos

La Dirección de Defensa Civil informó que estaba realizando recorridos por Ruta n° 38, transitando por La Cuesta del Totoral, en relevamiento de condiciones y asistencia de peregrinos. Lo mismo se hizo en Cuesta del Portezuelo hasta la cumbre, cubriendo parte de la ruta hasta Ancasti y también por zona pasando la hostería.

Según este organismo, en el resto de la jurisdicción de la provincia, la inestabilidad, que tuvo una variada intensidad, no generó inconvenientes. Así lo confirmaron indicando que la lluvia “en el territorio de la provincia no causó consecuencias adversas”. Remarcando seguidamente que no hubo personas evacuadas.