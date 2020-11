La lluvia se filtró en la Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú

Gran preocupación no solo entre los fieles y devotos de Fray Mamerto Esquiú generó la triste novedad del daño que causó la lluvia, en el templete de la Casa Natal del ilustre fraile. Las fisuras en la construcción no habrían resistido la cantidad de agua caída y eso provocó que ingresara peligrosamente al interior del monumento histórico.

A cuatro meses de la Beatificación, el edificio “se gotea todo” y son fieles y colaboradores de la parroquia quienes ayer trataron de sacar el agua para así preservar el histórico mobiliario. Según vecinas y colaboradoras, “siempre que llueve, algo sucede”. Y fueron ellas quienes detallaron que “la pared norte del templete está toda mojada y tiene una rotura y hay goteras en varios sectores”. Consultadas por Radio Valle Viejo sobre si el agua que ingresó llegaba hasta la misma Casa Natal, reconocieron que “si nosotras no la corremos al agua, seguro que llega”.



Promesas de arreglos

Apuntada por los fieles y vecinos, la directora de Patrimonio Histórico y Museos, arquitecta Laura Maubecín, se excusó indicando que tanto el templete como otras iglesias del departamento, que también revierten condición de históricas, “están dentro del listado de obras y, seguramente, se comenzará en los próximos meses”. Luego, agregó la funcionaria que “estamos tratando de contemplar todos los monumentos históricos de Fray Mamerto Esquiú, para empezar a repararlos y que estén en condiciones”.

La expectativa ahora está puesta sobre si los plazos de obra van de la mano, primero, del clima y el paso del tiempo, sin dejar de tener en cuenta que en marzo, todos estos lugares van a ser el centro de atención durante la Beatificación del fraile catamarqueño.